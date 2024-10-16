今日新聞8分鐘｜東張攝影師採訪被打｜三保險公司接「炭疽信」

施政報告﹒簡樸房｜11萬劏房三分一不符標準 消息：料4年後取締

行政長官李家超今日（16日）發表其任內第三份施政報告。就解決劏房的方案，政府提出立法方式制訂住宅樓宇分間單位，即「劏房」的出租制度，並將合標單位命名為「簡樸房」（Basic Housing Unit, BHU）。「簡樸房」最低標準訂為不少於8平方米，而且必須有窗、以及獨立廁所等。

立法規管「簡樸房」 劏房戶：8平方米一樣唔夠住

行政長官李家超今日（16 日）發表任內第三份施政報告，其中一個重點是一如所料逐步取締劏房，最新提出「簡樸房」概念，為合規劏房登記，面積不能少於8平方米，必須有窗戶和廁所。被問到將劏房改名「簡樸房」是否就等如告別劏房，是否換湯不換藥？李家超表示劏房問題存在十多二十年，不能一蹴而就。

施政報告2024｜按揭成數上限放寬至七成 不論價值、用途、首置

行政長官李家超今日（16日）上午發表其任內第三份施政報告。李家超表示，考慮到最新經濟及金融環境，在繼續維持銀行體系穩定的前提下，金管局即日起放寬住宅物業的按揭貸款條件，不論物業價值、是否自用或公司持有以及買家是否「首置」，按揭成數上限一律調整至七成，供款與入息比率上限一律調整為五成。非住宅物業的兩項上限，亦會調整至同樣水平。金管局已向全港銀行發生指引，相關措施即日生效。

北角住宅大廈冒煙百人疏散 住客口鼻熏黑逃出 6人送院包括小童

今日（16日）凌晨4時許，北角錦屏街42號1幢住宅大廈的低層位置冒出大量濃煙。消防接報趕到開喉灌救，同時升起雲梯協助營救。消防員救出7人，當中6人疑吸入濃煙不適，包括1名男童，全部由救護車送院治理。事件中，大約100人疏散，有居民逃出時口鼻熏黑，甚為驚險。

觀塘道東九文化中心外 貨車撞巴士後撼欄 東行交通受阻

觀塘道發生交通意外。今日（16日）上午6時47分，一輛密斗貨車與一輛九巴在九龍灣觀塘道東行近東九文化中心相撞，其中貨車再撼向路邊鐵欄。巴士車長和3名乘客受輕傷，警員到場調查。

中環載客的士歷險 剷上行人路撞冧路牌 半邊車身懸空

今日（15日）下午2時半左右，一輛載客的士沿中環干諾道中西行，至會所街對開失事，剷上行人路撞冧兩支路牌。

嘉諾撒聖瑪利書院偷拍｜34歲男涉窺淫罪被捕 獲准保釋下月報到

尖沙咀傳統女校嘉諾撒聖瑪利書院揭發偷拍事件，校內一洗手間發現隱藏攝錄鏡頭，校方就事件報警，涉事職員由上周三（9日）起被停職，禁止進入校園及與任何學生、職員有直接或間接的接觸。警方回覆《香港01》查詢，證實於10月7日接獲相關報案。油尖警區刑事調查隊第十隊人員接手調查後，10月8日以涉嫌違反窺淫罪，拘捕一名34歲男子，他已獲准保釋候查，並於11月上旬向警方報到。消息稱，被捕人為男教師；涉案鏡頭曾拍到兩名女學生。

葵涌超市爆衝突 東張西望攝影師遇襲毀攝影機 警拘兩男女

今日（16日）上午7時49分，警方接獲TVB（無綫電視）《東張西望》一名攝影師報案，指在葵涌德大徑一間超級市場與一男一女爭執，其間被對方襲擊及毀壞攝影機。警員接報到場調查後，拘捕一名男子，涉嫌刑事毀壞及襲擊致造成身體傷害；另外亦拘捕一名女子，涉嫌普通襲擊。該攝影師手腳受傷。

一日三宗｜九龍灣及鰂魚涌保險公司收「炭疽菌信」 EOD到場調查

一日發生三宗保險公司收炭疽菌信案！繼今日（16日）中午，新蒲崗友邦九龍金融中心收到假炭疽菌信後，警方於下午分別再接獲兩宗收炭疽菌信案。下午3時44分，九龍灣宏遠街1號一號九龍一間保險公司職員報案，指收到寫有「內有炭疽」的信件。爆炸品處理課（EOD）接報到場，開信後證實沒有危險。及至5時27分，鰂魚涌華蘭路25號栢克大廈一間保險公司職員報案，指收到寫有「內有炭疽」的信件，爆炸品處理課（EOD）到場，現正調查事件。

嘉諾撒聖瑪利書院偷拍｜34歲男涉窺淫罪被捕 獲准保釋下月報到

尖沙咀傳統女校嘉諾撒聖瑪利書院揭發偷拍事件，校內一洗手間發現隱藏攝錄鏡頭，校方就事件報警，涉事職員由上周三（9日）起被停職，禁止進入校園及與任何學生、職員有直接或間接的接觸。警方回覆《香港01》查詢，證實於10月7日接獲相關報案。油尖警區刑事調查隊第十隊人員接手調查後，10月8日以涉嫌違反窺淫罪，拘捕一名34歲男子，他已獲准保釋候查，並於11月上旬向警方報到。消息稱，被捕人為男教師；涉案鏡頭曾拍到兩名女學生。

施政報告2024｜舉報濫用公屋推獎勵機制 政府成功收回可獲3000元

行政長官李家超周三（16日）宣讀第三份施政報告，嚴厲打擊濫用公屋，房委會明年1月推出獎勵計劃，「篤灰」舉報濫用公屋可獲獎賞，若有證據可令政府成功收回單位，舉報人士可獲3,000元獎勵。單是過去兩年，嚴打後已收回5,000公屋單位，相等於一條中型屋邨。港府亦着力扭轉公屋落成量，在2022年推出3萬間「簡約公屋」單位，明年起陸續落成。連同「簡約公屋」在內，未來五年公營房屋供應量將達189 000伙，較今屆任期落成量增加80%，公屋平均輪時間候亦由高峰的6.1年，在2026/27年降至4.5年。