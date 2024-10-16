施政報告2024｜研淺水灣建碼頭拓海上旅遊　積極推動熊貓旅遊

【施政報告2024】行政長官李家超今日（16日）發表其任內第三份施政報告，當中便提到拓展具特色的旅遊產品。當局將在南大嶼、前南丫石礦場用地，尖鼻咀和白泥等地，發展各種旅遊路線。至於港島南方面，當局將研究在淺水灣興建碼頭，開拓連接南區景點及附近島嶼的海上旅遊；海洋公園今年新增兩大兩小的大熊貓，當局表示會積極推動熊貓旅遊。



美食亦是香港傳統旅遊吸引力之一，康文署將提升部份小食亭，改為特色小食餐廳，包括銅鑼灣維園及觀塘海濱花園。旅發局亦會制訂十八區美食指南，舉辦美食盛事。



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新界東北︰印洲塘辦跳島遊、續推沙頭角文化生態旅遊

新一份《施政報告》提到，文體旅局今年內公布《香港旅遊業發展藍圖2.0》，當中便會拓展具特色的旅遊產品。當局計劃明年第一季邀請市場提交參與發展意向書，包括擴建南大嶼生態康樂走廊、發展前南丫石礦場用地，以及發展尖鼻咀和白泥成為生態旅遊節點。

新界東北方面，環境及生態局將負責在印洲塘，舉辦主題為「鄉郊盛事︰聲一色一味」的跳島遊活動，推動嶄新的深度生態遊體驗。而文體旅局亦繼續推廣沙頭角文化生態旅遊路線和產品。

港島南︰香港仔魚類批發市場研設餐飲設施變「港版築地」

港島南方面，當局將發展水路設施，例如為擴建香港仔避風塘進行詳細設計，包括在大樹灣擬議防波堤結合公眾登岸設施；並研究在淺水灣興建碼頭，開拓連接南區景點及附近島嶼的海上旅遊。

此外，近年計劃打造成「港版築地」的香港仔魚類批發市場，當局會研究提供餐飲設施的可行性。

維園小食亭變特色小食餐廳 旅發局制十八區美食指南

《施政報告》亦提到鞏固傳統旅遊吸引力。康文署將提升部份小食亭，改為特色小食餐廳，藉結合公眾休憩及旅遊元素，營造具有活力的消閒地點，當中包括銅鑼灣維多利亞公園及觀塘海濱花園。至於旅發局亦會制訂十八區美食指南，舉辦美食盛事，推廣地區美食。

當局亦會積極推動熊貓旅遊及賽馬旅遊，增強香港魅力之都的吸引力，並會推動遊艇旅遊，邀請私人機構探討在香港仔避風塘擴建部分、前南丫石礦場及紅磡站臨海用地項目，建設和營運遊艇停泊設施。