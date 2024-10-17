休班警多番無牌駕駛兼撞車後不顧而去　官稱有悔意判社服200小時

休班警認曾4次無牌駕駛，有次更失控撞上行人道，並棄車而逃。警方一度把事件列偷車案追查。休班警的父知兒子涉及事件後感不安，在醫院接受治療時揭發事件。休班警早前認不小心駕駛等9罪。案件今(17日)在觀塘法院判刑，總裁判官蘇惠德指報告顯示被告有悔意，判他罰款6千及200小時社會服務令。



被告余佳炳（31歲），承認1項不小心駕駛、4項駕駛時無駕駛執照和4項在沒有有效第三者保險的罪名，指他於2024年2月6至12日犯案。他原另被控3項駕駛時無駕駛執照，和3項駕駛時沒有第三者保保的控罪則獲准存檔法庭。

感化官亦認為被告有深刻反省

被告余佳炳在觀塘法院應訊認無牌駕駛等罪，判社服令及罰款。(資料圖片)

油塘道與鯉魚門道交界有私家車撞毀鐵欄，司機棄車逃去，警員到場調查。（馬路的事討論區/Kenny Siu）

油塘道與鯉魚門道交界有私家車撞毀鐵欄，司機棄車逃去，警員到場調查。（馬路的事討論區/Kenny Siu）

油塘道與鯉魚門道交界有私家車撞毀鐵欄，剷上安全島，司機事後棄車逃去。（網民Kc Kc圖片）

油塘道與鯉魚門道交界有私家車撞毀鐵欄，車頭盡毀，司機棄車逃去。（網民Rock Hui圖片）

油塘道與鯉魚門道交界有私家車撞毀鐵欄，司機棄車逃去，警員到場調查。（馬路的事討論區/Kenny Siu）

報告指被告重犯機會低

總裁判官蘇惠德判刑時指，報告指被告有詳細交代他的家庭背景，並長時間及穩定工作，認為他重犯機會低。考慮到被告認罪，亦已就撞欄損毀的財物賠償，感化官亦認為被告有深刻反省及良好品格，故判他罰款及社會服務令。

被告撞車後不顧而去

案情指，被告今年2月12日下午5時駕駛私家車由鯉魚門道轉向油塘道時，因失控而撞向行人過路處，車輛油缸嚴重損毀。兩名途人目擊事件，被告即下車逃向藍田。

私家車原買給前女友

被告把撞車的事告知父親，其父知悉後感不安，其父到醫院治療時提及兒子無牌駕駛及撞車的事。警方知悉後聯絡被告，被告亦有向警員和盤托出事件及被捕。他警誡下稱，他原本買該車給其前女友，兩人分手後他把車主轉名予其兄。

今年8月考獲車牌

辯方求情指，被告已就造成的損毀作賠償，亦有向警說出事發經過，並透露被告於2017至2018年曾學車，事發時已排期今年8月考試，如今已考獲車牌。被告多次無牌駕只是駕車上下班或外出買食物，並非為消遺。

案件編號：KTCC 1482/ 2024