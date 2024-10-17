施政報告直播｜簡樸房登記期最長年半　黃偉綸：按情況定何時執法

【施政報告2024】行政長官李家超周三日（16日）發表任內第三份施政報告，房屋政策是今次重點之一，設立劣質劏房標準，不合格劏房必須改建成合標準「簡樸房」，明年1月推出「善用公屋資源獎勵計劃」，為提供確切情報舉報濫用公屋人士提供獎賞，找出更多濫用個案，與民生息息相關。財政司副司長黃偉綸等多名官員今年解說施政報告2024房屋政策相關問題，官員包括房屋局局長何永賢、房屋局常任秘書長羅淑佩及房屋局副秘書長（特別職務）王明慧。《香港01》直播。



財政司副司長黃偉綸10月17日表示，全港約11萬劏房戶涉22萬名居民，政府處理劣質劏房時不能操之過急，須穩慎有序推展工作。（資料圖片）

處理劣質劏房時不能操之過急

財政司副司長黃偉綸表示，全港約11萬劏房戶涉22萬名居民，政府處理劣質劏房時不能操之過急，須穩慎有序推展工作，包括配合公營房屋部份小心部署，令相關業主及住戶有足夠時間安排，避免劏房居民混亂恐慌及流離失所。經解決劏房問題工作組研究後確定以立法方式制訂劏房出租制度，名為「簡樸房」。

他稱「簡樸房」有標準細則，今年12月至明年2月就劏房出租制度展開諮詢，爭取2025年通過法例，料明年第4季起為劏房做登記，建議為期12至18個月，並同步接受「簡樸房」認識申請，料登記期最快於2026年第4季至2027年第2季結束，會按情況決定何時實施執法行動。

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何永賢指，簡樸房標標為樓面面積不少於8平方米，樓底高度由樓面量度至任何橫樑底部不少於2米、樓面量度至天花不少於2.3米，須有住戶專用的獨立間隔廁所等，並須有既定消防、結構安全及通風規定等。

何永賢指，已登記的出租分間單位可獲寬限期，暫構思是12至24個月，但建議不要太短，因須有足夠時間讓現有劏房糾正，盼能逐步做工程令有更多合標準的簡樸房出現，本身已達標準的劏房也可在登記期申請認證，並須專業人士確認單位合符標準，又指執法行動不能操之過急，必須按部就班，以免引起住戶恐慌。

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何永賢稱經一系列房屋措施後，料2025至26年度起未來5年，整體房屋量到18.9萬伙，較今屆上任時的5年期增加80%，過去兩年公屋平均輪候時間下降約半年，由高峰6.1年降至5.5年。她稱目標推出3萬個簡約公屋，料首批2,100個單位明年第1季完成入伙，目前已接獲1.09萬份申請，反應踴躍。

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