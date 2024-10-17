MIRROR演唱會事故案　天花懸掛物重逾5萬磅　承辦商只報稱1.2萬磅

MIRROR演唱會2022年7月於紅磡體育舉行的演唱會發生嚴重意外，掛在天花的電視屏幕墜下令2名舞蹈員嚴重受傷。兩名演唱會的項目經理及一名技術統籌，涉虛報懸掛裝置重量被控，案件今(17日)在區域法院續審，控方的開案陳詞透露，被告呈交的資料指，懸掛在天花的LED屏幕及喇叭等裝置重約1.23萬磅，惟事後調查後發現實質重量逾5萬磅，超過報稱的4.2倍，13個負重點更超重逾一倍，控方指這些不實資訊嚴重影響結構工程師的評估。演唱會亦因而被迫腰斬，主辦機構要退還門票約9千萬元。



3名被告依次為吳凱瑩（女，項目經理，42歲）、林志華（工程統籌，61歲），梁耀祖（項目經理，50歲），被控一項串謀欺詐罪，指他們於2022年5月19日至7月25日期間，虛報負重設備的重量，串謀欺詐康文署的經理，以令他允舉行「MIRROR. WE. ARE LIVE CONCERT 2022」演唱會。3人另被控一項交替性的欺詐罪。

女被告吳凱瑩是藝能的項目經理，負責與其他單位聯絡。（夏家朗攝）

控方指次被告林志華(啡色上衣)是藝能的負責人。(陳曉欣攝)

第三被告梁耀祖是廣域策劃有限公司的項目經理，負責計算及檢查紅館的天花框架能否負荷懸掛裝置。(陳曉欣攝)

藝能是舞台工程總承辦商

控方開案陳詞指，大國文化製作有限公司在2021年7月向康文署申請，於2022年7月25日至7月31日在紅磡體育體舉行12場Mirror演唱會，藝能受聘為演唱會舞台工程總承辦商，兼任音響及燈光工作。康文署8月接受申請，大國文化須按照《租用條款》遞交一系列文件以供審核，包括索具裝配圖及負重表等，以確保懸掛裝置的結構安全。

梁負責計算天花框架否能負荷懸掛裝置

案發時，吳凱瑩和林志華均是藝能項目經理，吳負責與其他工作單位聯絡，林是藝能負責人。梁耀祖是廣域策劃有限公司的項目經理，負責計算及檢查紅館的天花框架能否負荷懸掛裝置。

工程師要求負重資料 梁稱由技術員及見習生回答

2022年7月13日，吳將索具裝配圖及負重表電郵給康文署副經理黃詠琪，黃同日轉發予輝固（香港）工程顧問有限公司審核。7月18日，輝固的結構工程師溫志華要求藝能就負重分布提供更詳盡的計算。梁耀祖同日致電輝固的技術員及前見習生，稱他負責回答與索具裝配圖相關問題。

控方指第三被告梁耀祖曾在會議上用電腦計算，指紅館天花框架可掛6個LED屏幕。（影片截圖）

演唱會舉行時，天台共掛有6個屏幕及8個喇叭。（影片截圖）

經調查後發現，天花懸掛物有13個點超重逾1倍，而屏幕墜下亦令兩名舞蹈員嚴重受傷。

MIRROR在2022年舉的紅館演唱需要腰斬，涉及退款約9千萬元。（MIRROR FACEBOOK）

吳在報表稱懸掛物重3600磅及1600磅

及至7月22日，吳再傳送負重表予康文署的副經理，顯示擬懸掛6個LED屏幕及8個喇叭於紅館天花，分別共重3600磅及1600磅，結構工程師查閱負重表及索具裝配圖後無發現不當負重。在演唱會前夕，結構工程師再到紅館視察，確認懸掛物如索具裝配圖所示，發出索具穩定性證明書，可安全使用。

演唱會腰斬退還門票約9千萬

案發舉行第4場演唱會當日，1個懸掛的LED屏幕墜下，擊中2名在台上表演的舞者，兩人分別頸部骨折和骨盆骨折。因應意外，大國文化腰斬餘下8場演唱會，並退還演唱會門票予觀眾，涉款約9000萬元。

梁用電腦計認為可懸掛6個LED屏幕

控方指，涉案6個LED屏幕由In Technical Production Limited（ITP）供應，由協興隆舞台工程有限公司向東莞市銚龍舞台製作有限公司購入。在2022年5月一個會議上，梁用電腦計算懸吊裝置的總重量，確認可懸掛6個LED屏幕。

13個負重點嚴重超重逾1倍

據藝能提供的負重表，LED屏幕、喇叭及工字鐵等裝置共報稱重12342磅，但調查顯示實重為50885.7磅，即超重4.2倍。結構工程專家指，13個負重點嚴重超重逾100%。控方指，兩個負重表内註明的各項設備的重量為虛假，直接影響結構工程師的評估，康文署最終根據溫的評估准許被告使用場館。

案件編號：DCCC 291/2023