動植物公園猴子死亡︱消息：初步驗出染類鼻疽　楊潤雄傍晚見傳媒

香港動植物公園10月13日一日內有8隻猴子死亡，公園關閉哺乳類動物區調查。文化體育及旅遊局局長楊潤雄翌日召開緊急跨部門會議，聽取康樂及文化事務署、漁農自然護理署及衞生署報告最新情況，並討論下一步工作。楊潤雄將於今日（18日）下午6時在政府總部就事件會見傳媒。



消息指，初步驗出死亡的猴子疑是感染到類鼻疽細菌。

香港動植物公園多隻不同品種的猴子集體死亡，原因待查。哺乳類動物區今起關閉清潔消毒，猴子如常在籠內生活走動。（馬耀文攝）

一同出席記者會的政府人員包括署理康樂及文化事務署署長徐曉露、漁農自然護理署助理署長（檢驗及檢疫）薛漢宗獸醫和衞生署衞生防護中心總監徐樂堅醫生。

香港動植物公園8隻猴子於13日一日內集體死亡，涉及1隻白臀長尾猴、1隻松鼠猴、3隻棉頂狨猴及3隻白面僧面猴，其中棉頂狨猴屬於極危物種，主要分佈在哥斯達黎加至哥倫比亞西北部。

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至於白臀長尾猴、松鼠猴及白面僧面猴，則分別主要分佈於非洲中部及東部、南美洲、巴西和委內瑞拉等多國，均屬無危物種。翌日早上再多一隻白面僧面猴離世；另有一隻白臀長尾猴，活動反應及食慾異常。