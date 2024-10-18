假學歷｜陳國基稱涉案人被定罪　再嚟香港旅遊難　籲勿心存僥倖

內地生以假學歷申請入讀本地大學成為趨勢，政務司司長陳國基今日（18日）出席記者會時表示，任何人士向政府提交假學歷、證件等文件均屬違法，後果嚴重，一經定罪，可判處監禁。他指，一旦收到假學歷舉報，警方會認真調查，包括涉案的中介公司，而經中介公司協助過的申請，均「全部都會翻睇」。他警告，涉案人一經定罪，「以後佢哋想再嚟香港，就算旅遊都好啦，相信係非常困難」，呼籲同學勿以身試法。



【假學歷風暴・專頁】

學歷是真是假，作為大學生無理由唔知、唔清楚，只係存僥倖心理。 陳國基

政務司司長陳國基表示，假學歷申請人一經定罪，日後再難到港。(資料圖片)

陳國基續指，涉事學生若被定罪，不論是正就讀或已畢業，其學位亦會被即時取消。他亦警告，由於上述人士有犯罪紀錄，「以後佢哋想再嚟香港，就算旅遊都好啦，相信係非常困難。」他指，「有時明白中介公司講得好好聽，呃佢哋，我都知道。但學歷是真是假，作為大學生無理由唔知、唔清楚，只係存僥倖心理」，呼籲同學勿以身試法。

至於如何確保「留學品牌」的認受性，教育局局長蔡若蓮強調，八大院校無委託任何的中介公司、中間人協助招生，或設內部推薦機制，而每間大學招生都有清晰指引和程序，亦有個人利益申報，確保收生公平公正，合情合法，「唔好以為有後門，絕對無。」

非本地生限額4成 教育局：定時檢視 是否配合建設國際教育樞紐

至於八間資助大學的非本地生限額為4成，主要為內地生。被問到會否再擴大額度、設定內地生人數上限等，蔡若蓮表示，會定時檢視限額是否配合建設國際教育樞紐，會因應推展情況而調整。

蔡若蓮承認，非本地生40%限額當中，大部份來自內地，形容是全世界的趨勢，但非本地生中亦有不少來自亞洲和其他國家地區，政府會繼續招展外地生源，例如一帶一路等。她續指，院校會因應教學、配套、師資等，循序漸進招收非本地生，院校亦重視國際化和多元化，努力向全球推動香港「留學品牌」。