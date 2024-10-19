施政報告直播｜重推垃圾徵費民意十分重要　謝展寰：減廢初心沒變

施政報告2024提出壓縮三個智慧綠色集體運輸系統項目的推展時間，目標較原先估計提早3年落成啟德項目，同時會正積極推進《香港主要運輸基建發展藍圖》，其中洪水橋站和北環線主線分別會在今年內和明年動工。

財政司副司長黃偉綸今（19日）率令環境及生態局局長謝展寰、運輸及物流局局長林世雄等官員講解環保及運輸基建等政策。有關垃圾徵費，環境及生態局局長謝展寰表示，重視減少物初心從來沒改變，雖主流民意要求暫緩垃圾徵費，但仍支持減廢回收，故在擴大公眾教育入手，推動社會建議良好綠色減廢文化，正研優化垃圾徵費計劃，待將來推行時市民能適應。《香港01》直播。



發展低空經濟工作組秘書處設在運輸及物流局，爭取下月內展開首次會議，期望明年初起推試點項目，以風險為本原則，先以空中監測及無人機載貨為住。（ 資料圖片/廖雁雄攝)

財政司副司長黃偉綸（右三）、環境及生態局局長謝展寰（右二）、運輸及物流局局長林世雄（左三）、運輸及物流局常任秘書長陳美寶（左二）、環境及生態局常任秘書長（環境）謝小華（右一）及民航處副處長黃嘉華（左一）10月19日講解施政報告2024運輸環保政策。（梁鵬威攝）

垃圾徵費指定袋。(何頴賢攝）

黃偉綸表示，「發展低空經濟工作組」秘書處設在運輸及物流局，爭取下月內展開首次會議，期望明年初起推試點項目，以風險為本原則，先以空中監測及無人機載貨為住，例如運送外賣，運載較輕物品，包括信件及藥物等，期望試點路線可覆蓋香港不同地形，科學園、數碼港、離島及北部都會區等都是可考慮試點，政府今年起接受各項目申請，盼年初展開試點項目。

黃偉綸指，會修改無人機法令等，研修訂無人機法規等，計劃明年上半年提交立法會審議，在今個立法會任期內通過。他又指未來會與內地相關單位建設跨境航線、出入境安排等，強調發展低空經濟要用相應配套設施，須靠高效智能化及蝙字蝙系統實時監察網絡及安全，工作組會展開研究規劃，盼研究工作可於明年上半年展開，北都及河套區也會預留空間發展低空經濟基建及配套。

▼10月19日 施政報告2024運輸環保政策記者會▼



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黃偉綸指，業界對低空經濟發展興趣大，例如派送外賣等，已有業界朋友表示強烈興趣，工作組開會後會與業界商討，相信試行項目的步伐較快，盼今年底前就適當項目邀業界及合作伙伴申請，明年初可開始。

他指現時談低空經濟能為香港帶來多少收益是不切實際，但當完成試驗且有具體項目推出後，會有專家評估收益。

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