類鼻疽殺猴｜動植物公園正隔離松鼠猴今死亡　死因待查　累計10死

香港動植物公園早前有9隻猴子突然死亡，文化體育及旅遊局局長楊潤雄昨（18日）稱死亡猴子是死於感染類鼻疽。康樂及文化事務署今晚（19日）表示，香港動植物公園一隻接受隔離觀察的松鼠猴今日死亡，漁農自然護理署會進行動物屍體解剖化驗，以確定其死因是否與早前死亡的其他猴子相同。康文署指，會繼續關閉香港動植物公園的哺乳類動物區，以密切監察園內動物健康情況。



香港動植物公園多隻不同品種的猴子集體死亡，原因待查。哺乳類動物區今起關閉清潔消毒，猴子如常在籠內生活走動。（馬耀文攝）

▼10月18日 楊潤雄等交代動植物公園猴子死因▼



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