類鼻疽殺猴｜動植物公園正隔離松鼠猴今死亡 死因待查 累計10死
撰文：石國威
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香港動植物公園早前有9隻猴子突然死亡，文化體育及旅遊局局長楊潤雄昨（18日）稱死亡猴子是死於感染類鼻疽。康樂及文化事務署今晚（19日）表示，香港動植物公園一隻接受隔離觀察的松鼠猴今日死亡，漁農自然護理署會進行動物屍體解剖化驗，以確定其死因是否與早前死亡的其他猴子相同。康文署指，會繼續關閉香港動植物公園的哺乳類動物區，以密切監察園內動物健康情況。
類鼻疽人類感染個案超去年 一般不會動物傳人︱動植物公園猴子亡類鼻疽殺動植物公園猴 翻土工程時沒遷猴 楊潤雄：未來會更小心類鼻疽殺猴︱動植物公園已消毒 翻土已覆蓋 衞生署指不會猴傳人類鼻疽致9猴亡｜哺乳類園區續關閉 市民不捨亡猴 憂類鼻疽傳人
▼10月18日 楊潤雄等交代動植物公園猴子死因▼
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