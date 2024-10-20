網紅「唐狗」上載影片　兩人爬九龍灣天秤　曾涉危害安全判社服令

一名青年上周三（16日）在Instagram上載一條片段，顯示他懷疑曾擅闖房委會位於九龍灣宏照道地盤，他爬上天秤儼如走「獨木橋」行出吊臂架，舉V自拍，更脫去上衣「打卡」，相當驚險。該青年更在帖文中豪言，「室外嘅樓底係最高，唔信你出去望下」。



影片由網紅「唐狗」上載，他曾多次作出類似行為，曾於前年2月及除夕，分別爬上輕鐵車頂及尖沙咀一個地盤天秤，去年因涉「故意危害安全的罪行」等4罪，被法庭判處120小時社會服務令，當時裁判官稱被告顯示悔意。



《香港01》已就事件分別向房委會及警方查詢。



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有網民在上周三（16日）於Instagram上載片段，顯示他曾到一個建築地盤，在沒有佩戴安全帶等設備下，爬上離地面約40多層樓高的天秤上，他更走出吊臂架，儼如走「獨木橋」般相當驚險，片段可見現場至少有兩人，其中一人舉起「V字」手勢自拍，又曾脫去上衣「打卡」。該青年在帖文中稱「室外嘅樓底係最高，唔信你出去望下，又標注「c'est la vie (這就是人生)」。

高處拍攝九龍灣區內多個建築物

從影片所見，拍到九龍灣的區內多個建築物，包括明愛向晴軒、聖若瑟英文小學等，相信屬於房委會九龍灣宏照道的公屋地盤所拍攝。該網民在回覆留言時，曾暗示短片為「舊片」，惟翻查記錄，片中出現的新盤「泰峯」最近才拆去棚架，影片應為近日拍攝。

▼2022年2月爬上荔枝角地盤天秤單手凌空懸掛▼



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網紅「唐狗」曾多次上載危險活動 去年被捕

上載影片的ig帳戶，由網紅「唐狗」唐卓賢營運，他早年曾上載影片，跳上輕鐵車頂、爬上地盤天秤拍香港夜景等，他去年被捕，承認「禁止進入限制區域」、2項「故意危害安全的罪行」及「沒有許可下在限制飛行區以內飛行」共4罪，裁判官指他當時行為相當危險，或會影響公眾安全，更帶領其他被告犯案，認為他必須為其言行負責，但考慮到他有真誠悔意，判處120小時社會服務令。

「唐狗」於2022年起上載不斷上載危險影片，有影片記錄他爬上工地天秤頂端，並脫去上衣，單手抓住一處，整個人凌空，直言「我覺得係攰多過驚囉。」

2022年12月，他曾與一男跳上輕鐵列車車頂，並於同月闖入「海員之家」酒店重建項目地盤飛航拍，又於2023年初與3男在城門河划艇及攀上地盤天秤頂部使用航拍機，並將相關片段發布至網上。

▼2022年初爬落禾輋邨大廈及青衣橋▼



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▼前年12月31日晚爬上尖沙咀一個地盤天秤頂端▼

