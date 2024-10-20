今日新聞8分鐘｜口罩男連續兩日旺區偷手機｜男子罵警反被揭醉駕

大角咀男被伏擊「爆樽」扑頭 送院治理 警追緝兩兇徒

大角咀發生傷人案。今日（20日）凌晨2時許，兩名男子走出櫸樹街37號興業中心，打算登上樓下一輛七人車時，其中司機突然被另外兩名男子持玻璃樽襲擊，兇徒及後逃去無蹤，同行男友人見狀報警，事主頭部受傷，清醒由救護車送往廣華醫院治理。

有片｜香園圍口岸旅遊巴車身過高撼橋底 車頭盡毀 司機受傷送院

今日（20日）上午11時51分，一架旅遊巴沿蓮麻坑路行駛，當駛至香園圍口岸私家車停車場入口上斜橋面時，因車身過高，車頭直撼上方天橋。現場圖片可見，旅遊巴車頭嚴重損毀，車頂亦被撞至凹陷，擋風玻璃碎裂。

類鼻疽殺猴｜楊潤雄指其餘70隻動物未有異常 相信應對措施足夠

康文署昨日（19日）公布，動植物公園一隻接受隔離觀察的松鼠猴死亡，為近期第10隻死亡的猴子。文化體育及旅遊局局長楊潤雄今早（20日）表示，園區内其餘70多隻動物暫未出現任何異常情況，現時仍有兩隻猴子正在隔離，情況反覆，將小心照顧，相信現時預防措施足夠。

荃灣平治男趁墟睇車禍 疑爆粗罵警被揭醉駕 警員︰同我講4個字

荃灣今日（20日）早前發生車禍，凌晨1時許，一輛混能的士沿青山公路荃灣段往葵涌方向行駛，正想右轉入大涌路時，懷疑失控「自炒」狂飆大約50米，先撞對面線另一輛混能的士左邊車身，再撞右邊欄杆，繼而剷上行人路，直撞猛撼雲石舖捲閘，被夾在雲石舖捲閘和路牌之間。

據悉，警方調查期間，正值凌晨2時許，一輛載同兩名酒醉乘客的平治私家車駛經現場，懷疑司機「湊熱鬧」慢駛，有警員指示對方離開，懷疑有人爆粗反駁，警員指示平治停車，要求司機下車接受調查。

天眼影晒｜連續兩日旺區偷手機 口罩男趁店員不備犯案

旺角及油麻地手機配件店懷疑發生連環盜竊案。上周三（16日）一名身穿灰色上衣，黑色短褲，白色波鞋，戴口罩的男子到旺角作案，偷走一部三星Galaxy M34手機後逃去，店主翻查閉路電視揭發事件。翌日（17日）該名男子身穿同樣服裝到油麻地，趁女店員不備，偷走一部iPhone 15 Plus後逃去。

網紅「唐狗」上載影片 兩人爬九龍灣天秤 曾涉危害安全判社服令

一名青年上周三（16日）在Instagram上載一條片段，顯示他懷疑曾擅闖房委會位於九龍灣宏照道地盤，他爬上天秤儼如走「獨木橋」行出吊臂架，舉V自拍，更脫去上衣「打卡」，相當驚險。該青年更在帖文中豪言，「室外嘅樓底係最高，唔信你出去望下」。

影片由網紅「唐狗」上載，他曾多次作出類似行為，曾於前年2月及除夕，分別爬上輕鐵車頂及尖沙咀一個地盤天秤，去年因涉「故意危害安全的罪行」等4罪，被法庭判處120小時社會服務令，當時裁判官稱被告顯示悔意。《香港01》已就事件分別向房委會及警方查詢。

有片｜重慶33歲男逛家俬店持刀劈店員頭 警方指傷人者邏輯混亂

10月19日，重慶發生砍人事件，一名33歲的男子持刀將55歲男店員砍傷，後警方現場將傷人者控制並將傷者送醫。19日晚，重慶公安發佈警情通報指，傷人者曾先後多次到醫院神經內科就診。目前，此案正進一步調查中。

走塑適應期10.21結束｜深水埗餐具店多人搶掃膠飲管 發泡膠售罄

《香港01》記者周六（19日）巡查深水埗多間售賣膠餐具的店舖，店主表示發泡膠餐具已在一、兩個星期前售罄，部份膠叉、膠羹亦已清貨，現時改售木叉、木羹和紙飲管。他指半年適應期內膠餐具銷量不跌反升，有顧客擔心日後無法購買而大手入貨，其中膠飲管銷量更升了兩至三成。

巡查又發現深水埗5間家品店，至少兩間店舖正促銷膠飲管、餐具等產品。有店員表示，如果適應期完結時仍未清貨，產品將會下架及回收。

走塑適應期10.21結束丨環保餐具商：鋸扒斷叉無挫生意反助推廣

第一階段管制即棄塑膠，半年適應期明天（21日）完結，星期二（22日）起不准再銷售發泡膠餐具、膠餐具和膠飲管，堂食或外賣亦不准使用。

環保署約半年前，邀請多間綠色餐具供應商示範，鋸扒時連斷兩支竹叉。有份出席的供應商負責人一度擔心事件影響市民對環保餐具的信心，不過事件令商界明白要為不同的菜式選擇適合的餐具，變相有助宣傳及推廣。