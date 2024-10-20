入澳門賭場須收門票費？　澳門旅遊局：會持續巡查打擊不法行為

有內地團旅客日前在網上發文指，於澳門參加旅行團進入賭場時，被導遊要求收取門票費。澳門旅遊局局長文綺華表示，留意到有關帖文，指當局會了解是本地旅行社還是過界導遊的行為，又表示會此進行巡查。她又呼籲旅客，切勿選擇低價旅行團。



有內地團旅客日前在網上發文指，於澳門參加旅行團進入賭場時，被導遊要求收取門票費。（資料圖片／馬煒傑攝）

有內地團旅客日前在網上發文指，於澳門參加旅行團進入賭場時，被導遊要求收取門票費。澳門旅遊局局長文綺華今日（20日）表示，當局留意到有關帖文，會了解是本地旅行社還是過界導遊的行為，若發現是本地旅行社，將會罰款，並視乎情節嚴重程度，有機會影響涉事旅行社續牌，倘涉及過界導遊，則另有罰則。

文綺華又指，旅遊局除了自身巡查，亦會與相關部門聯合巡查，強調巡查工作從未間斷，當局亦會與粵港澳大灣區通過行業監管互動機制開展打擊，早前在澳門開會時有交換訊息，對於懷疑有問題或違規情況會通報國家文旅部。

澳門旅遊局局長文綺華。(資料圖片)

文綺華稱，當局亦會繼續加強宣傳教育工作，指出低價旅行團是多數問題的源頭，又呼籲旅客勿選擇低價旅行團。

被問到旅遊局今年有否收到旅行團違規的投訴，文綺華稱，當局透過部門巡查發現到的違規個案，多於收到的投訴數字。她又形容，旅行團違規行為「未必會完全斷尾」，或經過一段時間後會有新模式，強調當局會持續跟進、打擊及宣傳。