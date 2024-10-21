教大所有教育學士下學年轉雙學位　增三個新課程及加碼獎學金

香港教育大學下年起將所有教育學士課程改為雙學位課程，並增設三個新課程。教大副校長鄭美紅教授稱，雙學位設計旨在打造「一專多長」人才，不會壓縮任何課程。負責入學的教務處高級助理教務長梁慧兒指，今年入學的非本地本科生佔本地生四成，當中逾九成為內地生，未來希望吸引更多海外學生。



教大將於下學年起，將所有教育學士課程變為雙學位課程。（賴卓盈攝）

教大今（21日）就新課程召開記者會，教大副校長鄭美紅指，今年教大本科非本地新生約達230人，佔本地新生四成，校方對該佔比感到滿意，未來希望吸納更多海外學生。教務處高級助理教務長梁慧兒補充，包括研究生在內，現時教大所有非本地生佔整體學生超過一成，數目多於上年，當中逾九成為內地生。

會向入學者申報教學機構求證學歷

就教大上月揭一名內地碩士生使用假學歷入學，梁慧兒指校方不會再翻查過往學年的入學申請，因現時的學歷核實程序已相當嚴謹，例如會向申請者申報的教學機構確認其學歷是否屬實，一旦發現疑似造假個案會立即報警。

教大副校長鄭美紅稱，今年本科收生中，非本地新生佔本地新生四成，校方對收生比例感到滿意。（賴卓盈攝）

雙學位培訓學生一專多長

校方指，從下學年起，所有教育學士課程會更改為雙學位，揉合與教育相關的非教育學位。如過往受歡迎的「幼兒教育榮譽學士」，將變為「心理學榮譽社會科學學士及幼兒教育榮譽學士」。

「中國歷史教育榮譽學士」、「中國語文教育榮譽學士」、「英國語文教育榮譽學士」及「歷史教育榮譽學士」等課程，會分別變為「文化傳承教育與藝術管理榮譽文學士及中國歷史教育榮譽學士」、「數碼中國文化與傳意榮譽文學士及中文教育榮譽學士」、「英語研究及數碼傳訊榮譽文學士及英文教育榮譽學士」和「文化傳承教育與藝術管理榮譽文學士及中國歷史教育榮譽學士」。

隨着小學常識科明年起由科學科和人文科取代，教大亦分別設「人工智能與教育科技榮譽理學士及資訊及通訊科技及小學科學教育榮譽學士」、「社會學與社區研究榮譽社會科學學士及小學人文科教育榮譽學士」。

鄭美紅指，學生須參與非教育學位的實習，但畢業後仍可教授中小學額課程，她強調改革是為了對應學生需要，令他們有「一專多長」，與學生人口下跌無關。

她續指，將兩個學位合併並不會壓縮任何教育學士的課程，惟大學通識課可能會加入跨學科元素，令主題更加明確。而學生亦可能因為要滿足新課程學分需求，減少副修其他學科的機會。

增設數碼中國文化與傳意榮譽文學士 到大灣區實習

此外，教大亦會於下年增設三個新課程，其一為「數碼中國文化與傳意榮譽文學士」，學額共有31個。人文學院副院長梁佩雲教授稱，因為社會人口結構變化，導致對教育和其他職業的需求改變，需要培養學生跨學科能力。課程會結合人工智能和人文元素，並提供本地和大灣區實習機會。

另外兩個新課程是「言語病理學及康復榮譽理學士」、「個人理財理學士」，學額分別有10個和35個。

教大下學年起會新增三個本地本科生入學獎金。（資料圖片）

文憑試中每獲1星可獲5000元獎學金

教大指，從下學年起，會新增三個本地本科生入學獎金。第一個是「文憑試星級獎學金」，於文憑試中每獲1星便可獲5000元獎學金，不設上限；另外亦有「精英運動員全額獎學金」，名額有2，若申請人在運動有卓越表現，並在面試表現優秀，便可獲一次性學費獎學金；第三是「個別課程入學獎學金」，報讀個別課程的學生，如果在文憑試考得分數屬於最高，並符合指定甄選準則的新生，將獲一次性2000元獎學金。

教育局日前宣佈，將考慮未來教師需求，審視2025至2028年師資培訓學額。鄭美紅指，目前教大所有本科課程學額變化不大，但高級文憑的學額會有輕微調整。另外，由於現時有大量在職教師須獲教師認證，教大部分時間制的PGDE課程學位則會增加。