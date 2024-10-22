風球潭美｜天文台：周四晚或周五掛一號風球　隨後評估是否發3號

天文台表示根據現時預測，位於菲律賓以東的熱帶氣旋潭美會逐漸增強，並在星期四稍後（24日）至星期五初時（125日）進入本港800公里範圍，天文台屆時會發出一號戒備信號。預料潭美會向西移動，大致移向海南島一帶。

同時，一股東北季候風補充會在接近周末抵達華南。在潭美與東北季候風的共同影響下，星期五稍後及周末期間華南沿岸風勢頗大，漸轉多雲及有幾陣驟雨。天文台會視乎潭美的動向及本地風力變化，評估是否需要改發三號強風信號。市民請留意天文台的最新天氣預測。



天文台10月22日表示根據現時預測，位於菲律賓以東的熱帶氣旋潭美會逐漸增強，並在星期四稍後（24日）至星期五初時（25日）進入本港800公里範圍，天文台屆時會發出一號戒備信號。（黃浩謙攝）

本港天文台10月22日更新熱帶氣旋預測移動路徑圖，預測周四至周五(24至25日)進入本港800公里範圍、屆時會發一號戒備信號。 （天文台圖片）

天文台預料本港大致天晴及乾燥。日間酷熱。吹輕微至和緩東北風，晚上北風增強。

展望未來兩三日大致天晴及乾燥，早晚顯著較涼，最低氣溫降至22度左右，日夜溫差頗大。接近周末風勢頗大。

天文台表示，一股乾燥的東北季候風會在未來一兩日影響華南，該區普遍晴朗，早晚顯著較涼，日夜溫差頗大。此外，熱帶氣旋潭美會在明日逐漸增強並移向呂宋一帶，隨後進入南海東北部，有較大機會向西移動，移向海南島一帶。

▼10月22日 香港天晴乾燥 下午酷熱▼



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而一股東北季候風補充會在接近周末抵達華南。受東北季候風及潭美的共同影響，星期五稍後及周末期間華南沿岸風勢頗大，漸轉多雲及有幾陣驟雨。預料高空擾動會在下周初至中期為華南西部沿岸帶來有雨的天氣。

圖為截至10月22清晨5時50分，天文台顯示各區氣溫。（天文台網頁圖片）

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潭美增強為熱帶風暴 料較大機會向西移向海南島一帶

天文台路徑圖預測，潭美周五（25日）以強烈熱帶風暴級別，掠過菲律賓呂宋北部後，進入南中國海並增強為颱風，再持續向西移動，在周六（26日）掠過本港南面約400公里。

在上午6時，潭美集結在馬尼拉以東約770公里，預料向西北或西北偏西移動，時速約15公里，移向呂宋以東海域。

熱帶氣旋路徑概率預報(天文台網頁截圖)

東北季候風及潭美共同影響 本周後期風大有驟雨

天文台表示，預料一股乾燥的東北季候風會在今日抵達華南，隨後兩三日該區普遍晴朗，早晚顯著較涼，日夜溫差頗大。

另外，預料一股東北季候風補充會在本周後期影響華南。受東北季候風及潭美共同影響，本周後期至下周初南海北部及華南沿岸風勢頗大，有幾陣驟雨。

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▼天文台九天天氣預報▼



圖為天文台截至10月22清晨5時50分更新的九天天氣預報。（天文台網頁圖片）

明日「霜降」乾燥最低24度 周四早晚溫差達9度

根據天文台九天天氣預報，明日（23日）為二十四節氣的「霜降」，大致天晴及乾燥，相對濕度最低45%，氣溫介乎24至30度，最低氣溫比今日最高的33度少9度。

周四（24日）及周五（25日）均乾燥，其中周四相對濕度低見35%，周五為40%。周四低見22度，與同日最高的31度相差9度。周五則介乎23至31度。

周六（26日）至下周一（28日）大致多雲，有幾陣驟雨。日間短暫時間有陽光，海有湧浪。周六風勢加強，吹北至東北風4至5級，離岸及高地間中達7級。隨後兩日均吹東北風4至5級，離岸及高地間中6級。

下周二（29日）及下周三（27日）有驟雨，短暫時間有陽光，最高27度。其中下周二最低22度、下周三低見21度。