年宵攤位2025｜熟食檔魚蛋賣$20碗　料蝕錢離場︰夜繽紛食到厭晒

明年維多利亞公園年宵市場的395個年宵攤位今日（22日）起一連三日公開競投，其中熟食檔最高成交額18.2萬元，按年跌17%。有競投多年的熟食檔主認為，香港經濟市道疲弱、港人北上消費，加上夜繽紛活動不斷舉行，以致其他同業不願擺攤。他透露，受薪金、電費等高昂的成本影響，每碗魚蛋定價約20至30元，更稱不打算賺錢。「香港生意好差，因為夜繽紛，啲人食到厭晒。每個展都係嗰啲食品，冇乜特別嘢，所以都係做開就做，冇諗住賺錢。」



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天后出入口兩個熟食檔僅底價成交

明年維多利亞公園年宵市場的熟食檔，已在今早率先競投完畢。最接近維園銅鑼灣出入口的快餐攤位C檔及D檔，成交價分別為18萬及18.2萬，由兩名競投人奪得。另外兩個位於天后出入口的快餐攤位A檔及B檔，成交價同樣是底價120,470元，

快餐攤位C檔得主陳先生預料蝕錢離場。（盧翊銘攝）

市道疲弱及北上消費影響生意︰根本啲人唔夠膽做

快餐攤位C檔得主陳先生於去年以22萬元投得攤位，今年只花上18萬元奪得，即再低4萬元。他認為近年香港經濟市道疲弱，同時港人北上消費，大量食肆結業，惟熟食檔的營運成本便高達40萬元，估計競爭對手因而卻步。「市道唔得，根本啲人唔夠膽做。」

陳先生又指，香港的租金、電費及薪金高昂，熟食價格較內地貴一倍，因此利潤微薄。他透露，每粒魚蛋及燒賣的定價為1元，即大概20至30元一碗，強調價格合理。「唔貴喇，夜繽紛都20蚊6粒。」

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澳門工展會及香港美食節熟食檔平均虧損30多萬

陳先生經營熟食檔已有20多年，今年亦曾在澳門工展會及香港美食節等擺攤。惟他透露，每個展覽平均虧損30多萬元，更稱明年維園年宵不打算賺錢。「香港生意好差，因為夜繽紛，啲人食到厭晒。每個展都係嗰啲食品，冇乜特別嘢，所以都係做開就做，冇諗住賺錢。」

「熟食檔王」持樂觀態度︰都仲有得做

至於「熟食檔王」吳先生則以18.2萬元，經過11口價終奪得快餐攤位D檔。他去年亦以20萬元投得攤位，認為今年的競投價與預期相近。雖然他估計港人北上熱潮確實影響生意，但仍抱持樂觀態度，「會搵少啲嘅，相對之前，但都仲有得做。」

「熟食檔王」吳先生認為今年的競投價與預期相近。（盧翊銘攝）

今年年宵邀女僕炒熱氣氛 明年或找壯男助陣

吳先生同樣營運經驗豐富，曾在香港美食博覽及多個夜繽紛活動擺攤，今年初維園年宵更曾邀請女僕炒熱氣氛。他表示農曆新年只希望市民開心，又透露今年可能轉為壯男助陣。惟他感受到競投氣氛不再熾熱，「我知出面好多行家出面難搵食，所以冇出嚟囉。」

被問到首階段管制即棄塑膠半年適應期結束，被問到會否減少利潤。吳先生稱竹籤及木筷子成本不高，甚至相比膠叉便宜，例如膠叉及木筷子的來貨價，分別為0.1元及0.2元。

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