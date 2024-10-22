濫用公屋｜碩門邨女住戶瞞報元朗物業　遭沒收單位判監30日

政府嚴厲打擊濫用公屋，房委會今（22日）表示，一名居於碩門邨公屋戶在元朗區持有住宅物業，並無申報，單位在今年5月被房屋署收回；該名住戶較早前在沙田裁判法院被裁定罪名成立，昨日（21日）被判監30天。



房委會。（資料圖片）

房委會表示，該名公屋住戶申請公屋時，在2018年及2019年向房屋署遞交的兩份申報表中，沒有申報她擁有香港住宅物業，從而獲配一個位於碩門邨的公屋單位。其後調查揭發，她於案發時擁有一個元朗區的住宅物業，並不符合申請公屋的資格。房屋署已於本年五月收回涉案公屋單位。

碩門邨。（資料圖片）

裁判官考慮案情嚴重性 涉及寶貴公屋資源須判監

發言人指，該名住戶就申請公屋一事明知而作出虛假陳述，違反《房屋條例》第26（1）（c）條而被檢控，較早前在沙田裁判法院被裁定罪名成立，並押後至昨日判刑。裁判官考慮到案情的嚴重性及涉及寶貴的公屋資源，認為不適合判處社會服務令，因此判處該名人士就兩項控罪各監禁20天，其中10天同期執行，即共監禁30天。

房屋署發言人提醒，所有公共租住房屋（公屋）居民及申請人，必須如實申報入息及資產；在申請公屋時，因明知而向房委會作出虛假陳述，即觸犯《房屋條例》第26（1）（c）條。一經法庭定罪，最高可被判罰款5萬元及監禁6個月，其公屋申請會被取消，而已入住的公屋單位亦會被房屋署收回。

發言人強調，社會普遍認同房屋署打擊濫用公共房屋資源的工作，房屋署會繼續採取多管齊下及風險為本的措施，全方位打擊濫用公屋的行為。