六旬翁涉斬及縱火殺三母女　稱遭揶揄又老又窮　欲同歸於盡終獨逃

六旬地盤工人疑不滿年輕他廿歲的女友揶揄他又老又窮，並稱找男友也會找年輕的，涉嫌在大埔劏房單位內怒斬女友，女友兩名13及8歲女兒想救媽媽亦被斬傷，工人更涉在他們所處的劏房點火。消防員到場時工人及時離開只受輕傷，三母女事後被發現在房內屍疊屍死亡。工人否認謀殺及縱火，案件今(22日)在高等法院開審，控方開案陳詞透露，被告女友身上有逾百處刀傷，被告警誡下稱，他點火想同歸於盡，但因「頂唔順」濃煙，最後獨自逃生。



被告姚委祥，65歲，地盤工人。他被控3項謀殺罪，及一項有意圖而縱火，指他於2021年7月12日在香港，謀殺溫菊芳、賴夢芯和廖淑媛，及在同日於大埔鄉事會坊美雲樓5樓一個單位內縱火。庭上透露，被告願承認誤殺罪，但不獲控方接納。

被告姚委祥逃離火場獲救。（陳永武攝）

兩名女童送院時陷於昏迷。（陳永武攝）

兩名女童送院時陷於昏迷。（陳永武攝）

兩名女童送院時陷於昏迷。（陳永武攝）

案件發生於大埔美雲樓一劏房單位。（陳永武攝）

警方及消防事後封鎖現場調查。（陳永武攝）

被告與溫打麻雀時認識

控方讀出開案陳詞，女死者溫菊芳(案發時42歳)是一名單親母親，領取綜緩，長女賴夢芯(13歲)是溫與前夫所生的女兒，幼女廖淑媛(8歲)是溫和前男友所生，3人居於涉案劏房多年。溫與被告於打麻雀時認識，兩人於2020年拍拖，被告其後搬入溫的單位。

案發前3個月，溫的一名親戚收到溫的電話，指被告憤怒地在單位外踢門。該親戚到達後，被告仍在單位外，聲言溫若想和他分手，會斬死她。

鄰居聽到拍打聲及有人叫救命

鄰居於案發時清晨2時前，聽到溫的單位傳來拍打聲，有人稱：「有血」、「老公，你擺低把刀先」和「殺人，救命呀」，鄰居因此報警。單位其後有黑煙冒出，鄰居見到一名男子怒氣沖沖地離開單位。

三母女屍疊屍在房內

消防員到達後把火救熄，在單位內移開一塊木板時，發現溫和兩名女童的屍體。當時三人的屍體堆疊，其中溫的屍體在最底，長女則在中間，幼女的屍體則在最上層。她們均面部向天，頭部向著雪櫃。

溫有逾百處刀傷兩女童亦有多處傷

法醫指，三人均吸入一氧化碳，並有刀傷。其中溫和長女分別有逾百處和36處刀傷，分布在身體不同位置，部份傷勢屬防衛性，如溫前臂的刀傷顯示她被襲時曾用手擋格；幼女則有6個刀傷。此外，三人於起火時仍未去世，她們的死因均為多處刀傷和吸入濃煙。

被告送院後透露偷食拎刀及打交

被告亦被送院，急症室的醫生問他為何發生火警，被告斷斷續續稱：「我同老婆嘈交」、「偷食」、「我有拎刀」、「兩個女企喺我前面」和「我哋有打交」。被告其後被捕，警方待他康復後才與他進行兩次錄影會面。

被告指溫案發前拒性交

被告在會面稱，溫於案發前拒和他性交，但曾撫摸其下體至射精。其後，被告和溫爭執，被告在廚房取刀，溫則指被告年老和無錢，她已另結新歡，亦會找一名年輕男友。

兩女童曾求被告停手

被告遂用刀斬溫。兩女童見狀保護媽媽，被告意外斬向兩女童。他又指，兩女童曾求被告停手，謂：「叔叔，媽咪對你好好。」溫則稱：「我會同你過世，會同你一齊老。」、「我哋一家人，唔好咁對我」。

欲同歸於盡但頂唔順濃煙

被告續指，揮刀後用火機點燃衣物，打算四人同歸於盡，惟他最終「頂唔順」濃煙，衝出單位。他離開時，溫和兩女童大叫求救。警員問及三人的屍體堆疊時，被告稱起火時，她們攬在一起，他不知道為何三人的屍體會堆疊起來。

被告又指，他戶口曾有100萬元，但都給了溫賭馬花光。案件明續。

案件編號：HCCC163/2023