廉署拘捕148人涉以假文件　令無經驗人士獲取挖泥機及電工證明書

廉政公署早前進行兩個拘捕行，拘捕148人涉以虛假文件，獲取勞工處及機電署認可資格。



廉政公署。（蘇煒然攝）

廉署10月初進行「火箭炮行動」，拘111人，分別91男20女，年齡22至69歲，分別為持有挖泥機操作員的主腦、，五間工程公司東主或職員，兩間勞工處認可訓練員及100名工人。

廉署調查發現，挖泥機操作員涉串謀兩間認可機構的不知名職員，涉以貪污手段，協助沒有操作經驗人士非法取得證書。

廉署指，涉案主腦於深井營運非認可訓練場，招收多名沒經驗工人，參加收費的非認可短期課程，提供一條龍服務，標榜速成雞精班，收費2.2萬元,，另收取500至1000元偽作虛假操作證明，訛稱有三年工作證明，以走捷徑上勞工處「老手班」考證書，事件中有100工人涉報考時偽造工證明，由涉案的五間公司發出，廉署仍追查其他工人。

廉署另外進行「烽火台行動」，拘捕37名男子，年齡30至70歲，分別是犯案主腦電力工程公司東主、四間工程公司東主，及32名電工。

廉署調查顯示，主腦涉嫌以是供「電工A牌」課程吸引無經驗人士參加，收費2萬元，協助偽造三年工作經驗，由四工程公司涉負責偽造文件，以向機電署申請註冊「電工A牌」。