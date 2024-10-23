匡智會殘疾院舍男職員涉侵犯兩院友　社署指已被解僱及警方拘捕

匡智會今日（23日）發出聲明，披露今年8月，發現有職員懷疑傷害兩名學員，匡智會已通報及報警，並即時解僱涉案職員，警方亦已拘捕及落案起訴，匡智會指對事件深感痛心。



社會福利署表示高度關注事件，並已要求院舍和營辦機構進行全面調查和提交改善方案。社署已向營辦機構發出書面警告，並要求機構提交詳細調查報告，以及落實一系列改善措施。



匡智會發出聲明，交代一宗涉嫌侵犯院友事件。（匡智會網頁）

匡智會表示，今年8月，轄下一單位在接獲家長查詢後，隨即就個案報告上司及跟進調查包括翻看閉路電視，及後發現共有兩名學員懷疑曾被傷害，懷疑作案人士屬該單位員工，並就事件報警及通報社會福利署。

已派社工及臨床心理學家為受影響學員輔導

匡智會指，已即時解僱該員工，警方亦已拘捕及落案起訴涉案人士。匡智會續指，事發後，已即時派遣社工團隊及臨床心理學家為受影響的兩名學員及其家人提供支援及輔導，並已通報相關單位的其他家長。

匡智會就事件成立監察調查委員會，邀請防止虐待兒童會前總幹事雷張慎佳出任獨立顧問，在過去兩個月，就匡智會內部情況進行檢視，作出改善建議，並於本月向匡智會監察調查委員會提交報告。

管理層已就該單位開展多項新增措施，如調配人手，加強監察和改善編更安排等，以防止同類型事件發生。匡智會指，對是次事件深感痛心，並已向受影響的服務使用者及家人表達深切慰問。

匡智會已成立獨立檢討委員會，由香港律師會前會長熊運信律師出任主席，成員包括香港浸會大學副校長(教與學)周偉立博士，以及防止虐待兒童會前總幹事雷張慎佳。

再有殘疾人士院舍發生職員懷疑侵犯服務使用者事件。社會福利署今日（23日）表示高度關注事件。（資料圖片）

社署突擊巡查院舍 要求嚴肅處理

社署今日表示，高度關注殘疾人士院舍發生職員懷疑侵犯服務使用者的事件，並已要求院舍和營辦機構進行全面調查和提交改善方案，防止同類事件再次發生，保障服務使用者的福祉。

社署指，涉事院舍於8月向社署殘疾人士院舍牌照事務處呈交特別事故報告，表示懷疑有男職員在當值期間侵犯兩名服務使用者。院舍已向警方報案及解僱涉事員工。涉事男職員已被警方拘捕，案件已進入司法程序。

社署知悉事件後隨即作出跟進，包括派員突擊巡查院舍，要求營辦機構嚴肅處理事件，並適切跟進兩名受害人及其家人的情緒和福利需要。

社署向營辦機構發出書面警告

勞工及福利局及社署早前與營辦機構的執行委員會及管理層會面，聽取處理有關事件的匯報。社署已向營辦機構發出書面警告，並要求機構提交詳細調查報告，以及落實一系列改善措施，包括檢視機構人手安排、加強管理人員對院舍日常運作的監察、增加對前線員工的督導和培訓、持續監察職員操守等，以確保服務使用者得到妥善的照顧和保障，防止同類事件再發生。

社署知悉機構已成立獨立檢討委員會，檢視機構保護服務使用者的措施，期望檢討早日完成，而改善措施能認真落實。社署稱，已於10月9日為所有殘疾人士院舍的管理人員和員工舉辦「保障院舍住客免受虐待」分享會，並繼續為院舍人員提供有關訓練。社署已加強對院舍在監控及翻看閉路電視系統方面的要求，以進一步保障服務使用者的福祉。