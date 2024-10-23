今日新聞8分鐘｜寶馬撞兩車再剷行人路｜國產提子印日文扮進口貨

青衣Audi私家車遭燒毀 消防撲熄發現助燃劑 警追緝縱火狂徒

青衣發生縱火燒車案。昨日（22日）晚上11時許，途人路經香港資訊科技學院（青衣總部）近青富苑對開青衣路，發現一輛奧迪（Audi）私家車起火，於是報案。消防接報到場將火撲熄，經初步調查後，相信起火原因有可疑，案件列作縱火，交由葵青警區刑事調查隊第六隊跟進，暫未有人被捕。案件中沒有人受傷。

半山馬己仙峽道箭豬倒路旁 腹部重傷皮開肉綻 愛協救走途中不治

今日（23日）上午7時半左右，有駕駛人士途經半山馬己仙峽道22號對開，發現一隻受傷的箭豬倒在路旁，於是報警。警員到場發現該隻箭豬約半米長，腹部傷勢甚為嚴重，部分尖刺甩脫露出皮肉，瑟縮一角。

大角咀女途人「中頭獎」遭石屎砸傷 消防升雲梯移除大廈危險物

大角咀發生高空墮物傷人案。今日（23日 ）下午3時20分，警方接獲報案 ，一名女子途經埃華街56至58號大有樓時，上址突然有數塊石屎從天而降，擊傷女子頭部，58歲姓曹傷者頭破血流，所幸保持清醒，經救護員初步包紥後，由救護車送往廣華醫院治理。消防到場升起雲梯，檢視大廈高層外牆情況後，即場移除有即時危險的石屎批盪，涉及至少4個單位。警方則局部封鎖現場埃華街、大角咀道以及角祥街一帶。屋宇署職員到場了解。據悉，剝落的石屎大小每塊約成7厘米乘5厘米。

黃埔花園單位疑雪櫃起火 居民疏散 女住戶行樓梯走火沾黑雙手

今日（23日）上午9時55分，紅磡船景街9號黃埔花園3座一個單位起火。據報是雪櫃着火，消防員到場16分鐘後將火救熄，多名居民匆匆疏散，有住戶沿樓梯走火警，雙手沾黑。

車Cam直擊｜保時捷危駕5公里 逆線兼越雙白線終扒頭 網民批危險

駕駛時想「扒頭」是人之常情，但記得要注意安全。網上日前流傳一條「車cam」影片，顯示昨日（22日）下午3時許，一輛私家車在鰂魚涌行駛，前往會展一帶，尾隨一輛黑色保時捷懷疑一直想「扒頭」，在行車路上左穿右插緊追，甚至兩度逆線，險和的士迎頭相撞，最終在中環及灣仔繞道越過雙白線超前，全程約5分里。

許多網民笑言「鰂魚涌去到灣仔先至過到，技術認真麻麻」、「追得咁緊，唔知以為你爭佢好多錢」、「立即停牌」。

車CAM｜新蒲崗寶馬越線撞貨車 失控剷行人路撞2人 途人嚇到四散

新蒲崗大有街今（23日）早發生3車交通意外，寶馬私家車與貨車碰撞，失控剷上對面行人路，撞倒兩名男女途人，再撼的士打轉，撞毀路邊欄杆。其他途人目擊意外，嚇到四散。

有相｜香港首現恐龍化石 料白堊紀時期 最快周五展出 封赤洲島

香港於今年三月，在赤洲首次發現恐龍化石，初步估計屬「白堊紀時期」的恐龍，即最遠可追溯超過1億年前的恐龍，該化石最快本周五在尖沙咀文物探知館大堂展出。有專家初步推斷，有機會是蜥腳類恐龍或鳥臀類恐龍，今次發現或代表香港含更有多恐龍化石，建議繼續發掘赤洲含古脊椎生物化石的岩層。漁護署即日封鎖整個赤洲島，直至考察團隊完成考察。

央視揭國產提子包裝印外文 扮日本｢晴王｣｢香印｣價格瘋漲10倍

據《央視新聞》報道，一些水果市場存在假冒進口水果的情況，如6元（人民幣，下同）一斤（500克）的「陽光玫瑰」，包裝成日本進口的「晴王」「香印」提子之後，就能賣到66元一斤，價格相差十倍。

美國麥當勞大腸桿菌已致1死 股價暴跌一成 疑這食材出事

美國疾病管制局（CDC）表示，美國麥當勞的四盎司牛肉堡（Quarter Pounder，港稱足三兩），在美國的科羅拉多州、內布拉斯加州等十個州，疑已造成49位民眾感染大腸桿菌生病，1人死亡。

孫明揚逝世享年80歲 有「拆彈專家」稱號 曾推「孫九招」救樓市

人稱「孫公」並有政府「拆彈專家」稱號的孫明揚周二（22日）離世，享年80歲。他曾出任政制事務局長、教育局長等高職，其中於房屋及規劃地政局局長任內，推出一系列穩定樓市、被市場統稱為「孫九招」 的政策更影響深遠。