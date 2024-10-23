居屋2024｜暫收10.3萬申請少上期37%　平均14.4個申請爭一個單位

【居屋／啟盈苑／安柏苑／高曦苑／兆湖苑／裕興苑／綠表／白表】「居屋2024」今（23日）晚7時截止申請，房委會表示截至下午5時，共收到103,000份紙本和網上申請，以今期7,132個單位計算，平均14.4個申請爭一個單位，比「居屋2024」17.8個申請爭一個單位放緩；以同時段比較，實收申請比上屆少37%或60,000宗。



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2位市民截止前5分鐘趕交申請表

不少市民趁最後一日，下午趕到房委會位於樂富的客務中心遞交申請表。不少申請者都表示心儀今期「樓王」啟盈苑，認為該處交通較方便，亦有申請者心儀東涌裕興苑，認為該處景色較好。好媽媽為兒子交表，稱兒子抽了三次都未能「中獎」，又向記者透露會有「資助」，無透露金額，但「首期一定有嘅」。

離死線時間越近，到場交表人數明顯增多，到最後五分鐘，仍分別有兩位市民到場。居於南區的梅先生約6時20分到場，他向記者表示自己剛放工，本來以為周五才截止，見到有新聞才得悉申請期今晚結束。他表示，若抽中會買油塘的高曦苑，認為該處近地鐵站，交通方便。他以三人家庭的身份抽樓，被問到有無「心水」房型，他表示「抽中先啦，無期望」。

競爭比去年17.8份申請爭一個單位為少

「居屋2024」涉及啟德啟盈苑、觀塘安達臣安柏苑、油塘碧雲道高曦苑、屯門湖山路兆湖苑及東涌裕興苑5個屋苑，共7,132伙，按市價7折發售，售價為143萬至467萬元。

房委會表示，截至今日下午5時，累計收到約共1.5萬份「居屋2024」紙本申請表，佔派出的2.8萬份表格的53.6%，另累計收到約8.8萬份網上申請，合計10.3萬份，比去年同期16.3萬少37%。房委會指上述只屬臨時數字，尚未計及日內會收到的郵遞申請，以及各屋邨辦事處仍在處理的紙本申請，最終數字會於攪珠時公布。

「居屋2024」預計於今年第四季進行攪珠。以暫時收到10.3萬份申請，即平均14.4個申請爭一個單位，比去年同期17.8個爭一個單位為少（16.3萬份申請爭9,154個單位）。

公屋聯會總幹事招國偉表示，對今年數字感到意外，他起初推算數量與去年相若，惟目前房委會只收到10.3萬份申請，預計截止後收到11萬份申請，比上一期居屋的16.3萬份申請仍有一段距離。他估計受私人樓宇售價降低、居屋折扣調高等綜合因素所致。