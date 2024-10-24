港深郵輪碼頭平行時空｜無郵輪泊岸　啓德員工高歌　蛇口變打卡場

啟德郵輪碼頭自2013年啟用以來，多次被批評為「死城」，《香港01》記者於本月10日（周四），在沒有郵輪靠岸的一個日子到啟德郵輪碼頭直擊，發現有供應兩餸飯的餐廳已成為「工友飯堂」，旁邊的宴會酒樓則有數枱內地團用膳；至於曾經是網紅店的親子餐廳，以及唯一一間手信店則「拍烏蠅」，其他店舖則沒有營業或正在招租。



有餐廳員工形容，她們只能不斷保持店舖清潔或聊天打發時間。直至下午3時半，當內地團及工友食客已離開，走廊卻傳出「雕欄玉砌」的幽怨歌聲，原來酒樓內有相信是員工的中年男子，正高唱改編自《虞美人．春花秋月何時了》的歌曲︰「問君能有幾多愁，恰似一江春水向東流......」



另一邊廂，與啟德郵輪碼頭共同組成珠三角「郵輪經濟帶」的深圳蛇口郵輪中心，從2016年啟用之初便開始大力推動「郵輪經濟」，圍繞母港將周邊建成深圳高端文旅服務業中心。



《香港01》記者也選擇無遠洋郵輪停靠的平日中午，實探深圳蛇口郵輪中心。除遠洋航線、往來港澳的客船外，郵輪中心還有大量大灣區短線觀光郵輪運行。而國慶假期剛過，正逢旅遊淡季的郵輪中心內，各項設施、店舖皆照常運營，為遊客提供服務。有商家表示，「這邊去澳門去香港的（遊客）比較多一點，從這裏過去通關比較方便」。還有前來體驗短線郵輪的外地遊客稱，郵輪中心交通方便；環境不錯還能打卡留念。



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雖然酒樓的內地團客已離開，惟有疑似職員的中年男性，正高唱改編自《虞美人．春花秋月何時了》的歌曲。（歐陽德浩攝）

深圳蛇口郵輪中心位於深圳市南山區蛇口填海區太子灣，前身為蛇口客運碼頭，2016年正式啟用成為郵輪母港。（香港01 黃浩謙 攝）