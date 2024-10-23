英基女職員認收賄助幼童入學　男童候補名單排200+　付10萬獲取錄

英基國際幼稚園（烏溪沙）前行政主任林珍妮，涉向9名家長收受64萬元賄款，以助他們的子女獲該校幼兒班取錄，共15人被廉署控告。林今（23日）在西九龍法院(暫代區域法院)承認代理人接受利益等9罪。案情指有家長的子女落入候補名單未獲取錄，並向林查詢，林稱可付2至10萬元助其入學，又稱只要家長不說便安全，其中一名男童名次在候補名單212名後，家長付10萬元亦獲入學。另有家長女兒獲取錄後，把錢及一個蘋果放快餐店待林領取。



法官把林的求情及判刑押後至涉及家長行賄的案件審結，林准以原有條件保釋，早前透露林將指證其他被告。根據司法機構網站，同案14被告否認控罪，將於今年11月14日開審。



英基前行政主任林珍妮。(盧翊銘攝)

女被告林珍妮案發時在英基國際幼稚園（烏溪沙）任行政主任。

早前透露林將轉作控方證人

女被告林珍妮（54歲）承認4項代理人接受利益及5項串謀使代理人收受利益罪，餘下代理人索取利益等4罪獲存檔法庭。案發於2018年9月至2021年8月。庭上早前透露，林將於審訊作供指證其他被告。控方指，林教育程度為高中，曾在英基協會及於補習中心工作。

名次序在101人後 林稱付2萬可獲安排檎

案情指，林珍妮2011年入職英基任行政人員，案發時處理幼兒班入學申請。案發時，有家長的女兒面試後被列入輪候名單，當時有101人的優先取錄次序高於其女兒。該家長向林查詢申請進度並要求提供學位。林表示可收取2萬元助安排學位，家長同意。家長在女兒獲取錄後，將一袋現金及一個蘋果批放在快餐店待林取。

林向家長稱只要不說便安全

另一事件涉及有家長遲交入學申請，其子的優先取錄次序低於212人，林收取10萬元後助其入學。林另向其餘家長索取2至10萬元，助他們的子女獲得面試機會及學位等。有家長曾問林安排是否安全，林稱只要家長不告訴他人便安全。

校方於2021年發現林處理的部分入學申請違反取錄政策，將林解僱。林同年4月被捕，警誡下承認受賄助安排學位。

案件編號：DCCC 703/2022, DCCC 603/2023（合併）