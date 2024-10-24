匡智會學員受性侵｜涉案大埔宿舍助理舍監被控猥褻男性及強姦兩罪

匡智會發生嚴重違規事件，一名男職員8月涉嫌性侵兩名中度智障學員被捕，該會周三（23日）始公布事件。據了解，涉事的是位於大埔匡智松嶺綜合職業訓練中心宿舍，被捕男職員為宿舍助理舍監，被控猥褻侵犯精神上無行為能力的男性及強姦罪。



匡智會稱揭發後已通報及報警，並即時解僱涉案職員。社署要求院舍和營辦機構全面調查和提交改善方案，防止同類事件再次發生。



大埔匡智松嶺綜合職業訓練中心宿舍。（匡智會圖片)

據了解，事件發生在大埔匡智松嶺綜合職業訓練中心宿舍，20歲男受害人及21歲女受害人均被診斷為中度智障人士，兩人均入住上述宿舍三數年。被捕38歲男職員為助理舍監，被控猥褻侵犯精神上無行為能力的男性、以及強姦。

據悉，男受害人的母親在8月4日為兒子洗澡時，發現他下體腫脹，母親感到奇怪，查問兒子獲知被捕助理舍監曾觸碰他的下體位置，於是通知舍監。院舍翻查後發現，在8月3日涉事助理舍監曾經帶男受害人進入營舍的其中一間房間，同一日又帶女受害人進入過另一間房間。據悉，調查後發現助理舍監當日涉嫌在房間內強姦女受害人，另於7月亦涉嫌曾經強姦過她。

匡智松嶺學校一名14歲學童暈倒，送院後不治。（匡智會網頁）

警方表示，8月14日接獲大埔一院舍的職員報案，指懷疑發生性侵犯案件，當中涉及一名20歲男院友及一名21歲女院友。大埔警區重案組第二隊接手調查案件，經調查後，拘捕一名懷疑涉案38歲男子。

匡智會周三公布，轄下一單位在接獲家長查詢後，隨即就個案報告上司及跟進調查包括翻看閉路電視，及後發現共有兩名學員懷疑曾被傷害，懷疑作案人士屬該單位員工，並就事件報警及通報社署，已即時解僱該員工。會方稱事發後即時派遣社工團隊及臨床心理學家，為受影響的兩名學員及其家人提供支援及輔導，並已通報家長，對是次事件深感痛心。

社署周三表示，為提高殘疾人士院舍的警覺性及加強員工預防及處理虐待事件的認識，已於10月9日為所有殘疾人士院舍的管理人員和員工舉辦「保障院舍住客免受虐待」分享會，並繼續為院舍人員提供有關訓練。社署同時已加強對院舍在監控及翻看閉路電視系統方面的要求，以進一步保障服務使用者的福祉。