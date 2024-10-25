將軍澳展銷會｜獨家代理折扣！加拿大溫哥華西區+地鐵站旁上車盤

康榮國際跟各大加拿大發展商有良好關系，現為香港客人爭取到温哥華樓盤獨家代理折扣，折扣高達 10% OFF！本週末親臨將軍澳 Crowne Plaza Kolwoon East Hotel 皇冠假日酒店《 溫哥華西區 + Metrotown Condos & Townhouses 獨家代理折扣展銷會》將可了解温哥華西區名校網核心地段 Vancouver West、Metrotown 天車地鐵旁項目及全新獨家第一期Townhouses聯排別墅鎮屋社區，想了解溫哥華物業潛力與優勢的你，機會難得，不容錯過！



項目一：温哥華西區 名校網核心地段 Vancouver West

項目一共有10層高，由一房至三房組成，半年內收樓。

位於温西顯赫核心地段 Granville St. / SW Marine Dr. 大量綠化公園及高爾夫球場圍繞，項目連接著連鎖大型超市！5分鐘步行商業圈提供包羅萬有吃、喝、玩、樂。貴族名校網地段，鄰近第一名校Crofton House學府，可入讀 Sir Winston Churchill 及 Magee 名公校，亦鄰近溫哥華第一大國際級學院 UBC 大學，去 Richmond只 5 分鐘！項目一共有10層高，由一房至三房組成，送 Gaggenau及 Miele 家電、意大利廚櫃、UV消毒櫃、無線充電石櫃面及智能家居系統等，項目半年內收樓，所有單位送車位送管理費。請本週末親展銷會了解更多！

項目鄰近第一名校Crofton Hous學府，可入讀 Sir Winston Churchill及 Magee 名公校，另外亦鄰近溫哥華第一大國際級學院UBC大學，去Richmond只5分鐘。

送 Gaggenau及 Miele 家電、意大利廚櫃、UV消毒櫃、無線充電石櫃面及智能家居系統等。

溫哥華 Metrotown 天車地鐵旁項目

溫哥華 Metrotown 住宅項目，最馳名是有著溫哥華最大的購物中心 Metropolis at Metrotown，更可直達Skytrain天車地鐵站、T & T 大統華及傳統超市提供生活所需，鄰近 Burnaby大型的220畝中央公園Central Park，擁有包羅萬有各種活動。項目高層單位景觀開揚，壯麗群山景觀，項目半年內收樓，用料豪華，特選單位送車位，五星級會所設施。本週末展銷會送出 10％ OFF 獨家折扣！

溫哥華本拿比 Metrotown，最馳名是有著溫哥華最大的購物中心，更可直達 Skytrain 站、T & T 大統華及傳統超市提供生活所需。

本週末展銷會送出 10％ OFF 獨家折扣！

項目特選單位送車位及擁有五星級會所設施。

特別推介項目：溫哥華Burnaby全新獨家第一期Townhouses聯排別墅鎮屋社區

項目鄰近Amazing Brentwood購物商場、Metropolis at Metrotown購物商場、SFU西門菲莎大學總校及Deer Lake Park大型公園。

溫哥華 Burnaby寧靜社區，主要街道 Canada Way / Willingdon Ave，可步行到達 BCIT 專上學院。鄰近Amazing Brentwood購物商場、Metropolis at Metrotown購物商場、SFU西門菲莎大學總校及Deer Lake Park大型公園。温哥華Burnaby罕有大型Townhouses聯排別墅鎮屋社區，提供近130多間別墅鎮屋，石屎混凝土及木頭建築，由三房至四房單位組成，並送車位，Townhouses 的上車盤，是温哥華 Burnaby近20年來，最大型最新的聯排別墅鎮屋社區Townhouses Community，全新項目現售第一期社區。

温哥華Burnaby罕有大型Townhouses聯排別墅鎮屋社區，提供近130多間別墅鎮屋。

項目由三房至四房單位組成，並送車位。

歡迎本週末親 將軍澳 Crowne Plaza 展銷會了解更多！

《 溫哥華西區 + Metrotown Condos & Townhouses 獨家代理折扣展銷會》

日期：10月26日 至10月27日（本周末）

時間：上午11時至晩上7時

地點：Crowne Plaza Kolwoon East Hotel

香港將軍澳 皇冠假日酒店

將軍澳 唐德街 3 號

2/F Diamond Room 3-6

（MTR 將軍澳站 C 出口）

詳情：(852) 9828-9959

Email: info@HongWin.com.hk

Whatsapp: 6051 3102

歡迎來電登記或直接親臨展銷會

歡迎同業合作及參與

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（資料及相片由客戶提供）