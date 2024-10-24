海洋公園新歷險主題區　設雙人笨豬跳、千米飛索等　料2028年竣工

海洋公園今日（24日）公布新園區「歷險主題區」設計細節，區域佔地12萬平方米，暫有三個擬發展區域，包括在昔日「美食舫」位置設兩條長約1,000米的巨型飛索穿越水上樂園及叢林等；又在「滑浪飛船」舊址建造「雙人笨豬跳」及「雙人天空鞦韆」等；「越礦飛車」舊址則化身「繩索場」，相鄰則是「高山滑車」。工程預料今年第4季展開，2028年竣工。



海洋公園今日（24日）公布新園區「歷險主題區」設計細節，區域佔地12萬平方米，暫有三個擬發展區域。（洪芷菁攝）

海洋公園表示，新園區「歷險主題區」設於山上高峰樂園部分臨海山嶺地段，佔地約12萬平方米，主題區設三個擬定區域。其中在前「美食舫」位置，會設兩條長約1,000米的巨型飛索。其中一條穿越水上樂園上空，另一條穿越叢林，飽覽香港仔海峽及港島南岸壯觀景色，另設三條「衝力滑梯」，體驗極速滑落刺激。

「歷險主題區」選址為現時越礦飛車一帶，屬山邊位置，對下是大海。（海洋公園提供）

至於「滑浪飛船」舊址，會建造「雙人笨豬跳」、「雙人天空鞦韆」、戶外遊樂場、水上歷險區及攀石牆等；「越礦飛車」舊址則會身「繩索場」，相鄰則是「高山滑車」，可讓訪問追求刺激的重力挑戰。

海洋公園早前將山上「歷險主題區」的建設及營運合約，交付予由信德集團有限公司及AJ Hackett International集團所合組的財團。信德表示，屆時高峰樂園會成為亞洲首個齊集兩30米「笨豬跳」、預計高30米的「天空鞦韆」、「極速滑翔車」、兩條預計長1,000米的飛索、「衝力樓梯」等。

AJ Hackett International集團為探險旅遊公司，其創辦人AJ Hackett更被譽為「笨豬跳之父」。