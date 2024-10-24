今日新聞8分鐘｜獨行賊街巿抬走夾萬｜醉漢調戲少女 老闆霸氣護花

印尼西裝男疑用假1000萬美金本票開户 銀行職員察異樣報案拘2人

有人疑用假美金本票申請銀行户口！今（23日）午5時許，一名身穿西裝的61歲印尼籍男子，持一張1,000萬美金本票（折合約7,770萬港元）及帶同一名34歲姓李女翻譯員，前往位於中環皇后大道中1號的滙豐銀行總行申請户口，職員發現本票有異樣，於是報警處理。

昂船洲大橋驚現兩翁共乘電動輪椅行駛 警揭兩殘疾漢試新車迷路

昂船洲大橋本周三（23日）驚現離奇一幕，目擊者看到時感難以置信，而網民見到網上流傳的照片時更不禁問是否「key圖」。該張網絡圖片可見，一輛紅色的電動輪椅代步車在昂船洲大橋上行駛，兩名老翁共乘一個座位。這輛奇特的「車」除了載着兩翁外，還載了不少物品，包括兩支拐杖、一大個紅白帆布袋，車頭亦安裝了一個籃，內放有雜物。警接報到場截查，發現是兩名殘疾老翁，報稱試新電動輪椅時盪失路。

香港恐龍化石｜甯漢豪：肯定能找更多化石 籲勿往赤洲礙專家工作

發展局昨（23日）公布在赤洲發現恐龍化石，為本港首次，發展局長甯漢豪表示，初步肯定赤洲能找到更多化石，「盡量有幾多，攞幾多」。現時赤洲已圍封，她呼籲市民不要前往，以免騷擾專家工作，警方亦已在附近水域巡守。

元朗兩男街頭打架 68歲男子頭傷翌日不治 警改列謀殺拘七旬翁

警方將上周四（10月17日）在元朗發生的一宗在公眾地方打鬥案改列謀殺案。警方於當日下午5時31分接獲報案，指一名男子在康景街公廁對開與另一名男子打鬥。人員趕赴現場發現一名男子倒臥上址，頭部受傷，清醒被送往博愛醫院治理。

車CAM直擊｜新田公路私家車疑切線 貨VAN捱撞翻側釀兩傷

新田公路往上水方向今早（24日）發生交通意外，客貨車意外後翻側橫亙路中，司機及男乘客一度被困，由消防員救出。

CCTV影晒｜獨行賊潛入乙明邨街巿 抬走生果檔夾萬連現金值近萬元

今日（24日）上午8時20分，沙田乙明邨街巿內一個生果檔，姓李店主（28歲）返回發現有搜掠痕迹，放在櫃底的一個夾萬不翼而飛；翻看閉路電視，證實凌晨零時遭賊人抬走，於是報案。

有片｜38歲醉漢燒烤店內騷擾19歲女生 老闆娘霸氣抱摔阻攔

有內地網民近日向媒體爆料，稱女友在昆明市西山區某燒烤店遭到男子酒後騷擾，他出面制止卻反被對方毆打，待當地警方介入後，雙方已就民事部分達成和解，唯涉事男子涉嫌違反《中華人民共和國治安管理處罰法》，已遭警方立案調查。

「印度矽谷」施工大樓倒塌至少8死 曾被3次勒令停工遭無視｜有片

有「印度矽谷」之稱的班加羅爾（Bengaluru）10月22日發生塌樓事故，一棟興建中的7層高大樓在暴雨期間傾側倒塌，包括施工工人在內的24人被埋，其14人成功被救出，至少8人死亡。卡納塔卡邦（Karnataka）首席副部長DK Shivakumar表示，涉事大樓的施工並未得到政府批准，此前已三次向建築方發停工通知，惟對方沒有理會並繼續施工。

居屋2024｜今晚7時截止申請 母擬資助子買樓：首期一定有嘅

【居屋／啟盈苑／安柏苑／高曦苑／兆湖苑／裕興苑／綠表／白表】「居屋2024」今（23日）晚7時截止申請，不少市民下午到房委會位於樂富的客務中心遞交申請表。不少申請者都表示心儀今期「樓王」啟盈苑，認為該處交通較方便，亦有申請者心儀東涌裕興苑，認為該處景色較好。好媽媽為兒子交表，稱兒子抽了三次都未能「中獎」，又向記者透露會有「資助」，無透露金額，但「首期一定有嘅」。