風球潭美｜廠商會美食嘉年華今早暫停開放　美酒佳餚巡禮如期舉行

「潭美」今早增強為颱風，天文台於早上10時40分改三號強風信號。廠商會宣布，因應天文台將於上午10時40分改發三號強風信號，「第11屆香港美食嘉年華」今早將暫停對外開放，直至有關信號除下，而原訂上午11時舉行的開幕禮亦將會取消。



至於中環海濱的香港美酒佳餚巡禮將如期舉行，而會場內的維港廊將暫停開放，直至另行通知。迪士尼樂園度假區今日則會有限度運作。



「第11屆香港美食嘉年華」原訂今日起一連9日於香港葵涌運動場舉行。廠商會指，由於天文台將會發出三號強風信號，決定暫停開放香港美食嘉年華。

若三號或以上熱帶氣旋警告信號或紅色、黑色暴雨警告信號，於今日下午1時前除下，嘉年華將於有關警告信號除下的3小時後開放；若上述信號於下午1時後除下，嘉年華將全日關閉，並順延至明日（27日）如常開放。

至於中環海濱的香港美酒佳餚巡禮將如期舉行，而會場內的維港廊將暫停開放，直至另行通知。