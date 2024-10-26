公屋街市滿意度調查長青邨最低分　皇后山有居民嫌貴寧赴九龍買餸

房委會9月2日公布幸福設計指引，冀營造公營房屋的幸福感，例如提供完善的生活配套。監察公共屋邨福利規劃聯盟今日（26日）公布問卷調查結果，發現公屋居民普遍不滿街市，受訪者整體對公屋街市滿意度評分為4.3分(10分滿分)，未達合格分數，最高分為皇后山邨及荔景邨，而麗瑤邨及長青邨則低至不足2分，長青邨得1.2分排最尾。

調查顯示，有7條屋邨的街市的貨物種類滿意度不足2分，當中麗瑤邨居民便批評「魚又冇，肉又冇」，無奈表示長者沒有選擇。此外，亦有接近80%受訪者認為公屋邨街市物價貴，有皇后山邨居民寧願花數小時跨區買餸，「來回九龍買餸四個鐘計埋車費，都平過喺皇后山買。」



監察公共屋邨福利規劃聯盟於今年9月至10月期間進行問卷調查，最終在全港逾40條公營屋邨收集共700份問卷。調查顯示，居民對街市滿意度為不合格的4.3分，當中最高分的屋邨為皇后山邨及荔景邨，分別為5.3分及5.2分，至於最低分為麗瑤邨及長青邨，分別是1.7分及1.2分。

皇后山邨居民︰來回九龍買餸四個鐘計埋車費都平過皇后山

有接近80%受訪居民認為，公屋街市相比鄰近地區的街市，貨物價格偏貴，其中約25%居民更認為「昂貴很多」。皇后山邨居民Vicki由於不想捱貴餸，惟鄰近沒有其他屋邨街市，只能跨區買餸。「最近嘅聯和墟街市都要行25分鐘，獨市都做唔住，來回九龍買餸四個鐘計埋車費，都平過喺皇后山買。」

聯盟表示，大部分屋邨街市為外判管理或已出售，若以商業模式營運居民的基本生活配套，價格相對公營街市較貴，進而更加減低公屋邨街市的競爭能力。

街市貨物種類有七條屋邨低至一分 店舖被用作存貨

至於街市貨物種類滿意度，平均亦只得3.5分，其中安蔭邨、麗瑤邨、白田邨、洪福邨、長青邨、皇后山邨及荔景邨，更只得1.1至1.6分，居民更以「十室九空」、「選擇少」等詞語描述部份街市的情況。

麗瑤邨街市只得凍肉檔及菜檔 居民︰魚又冇，肉又冇

麗瑤邨居民胡先生表示︰「成個街市得一檔凍肉同一檔菜檔，條屋邨有兩萬人，但個街市得兩檔會開舖，老人家根本冇得選擇。魚又冇，肉又冇，其實小市民要求唔多，只係希望有條魚買有嚿肉買，有基本選擇。」

聯盟表示，根據房委會今年10月10日上載的「可供租賃的空置商舖及檔位一覽表」顯示，部份屋邨街市招租鋪位並不多，可見出租率未能反映實際情況，不少街市店舖被用作存貨用途。

麗瑤邨居民胡先生表示，「成個街市得一檔凍肉同一檔菜檔。」（監察公共屋邨福利規劃聯盟圖片）

長青商場蔬菜檔及肉檔相隔垃圾房10米範圍內

街市整體環境方面，即包括清潔度、氣味、冷氣、通風及路牌指示清晰度等，平均為5.2分。其中長青商場的舊式街市更低至1.5分，由於該街市沒有冷氣設備，垃圾房及公廁亦設計在街市內，更有蔬菜檔肉檔與沒有密封的垃圾房，相隔不足10米範圍，即使清潔公司定時清潔，亦未能完全根治環境問題。

不過居民均贊同房屋署定期就街市情況進行公眾諮詢，收集市民意見。聯盟建議可透過定期會議，讓居民反映實際街市環境、設備、店舖種類、營業時間、經營狀況等各方面情況，共同監察屋邨街市營運，讓房委會更有效完善街市的運作。