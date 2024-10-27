地膽帶你遊中上環　市建局11.9辦首團免費社區導賞　設四大主題

認識社區，由地膽帶路。市建局將在中上環推出「城蹤遊」（City Walk） ，其中「地膽遊中」的首團免費社區導賞將於下周六（9日）舉行，市民在網上登記後，將可以在中上環成長、居住和工作、並對社區非常熟悉的「地膽」帶領下，在社區各處尋幽探勝，在窺探社區歷來的變遷的同時，細聽「地膽」們在區內的成長故事及經歷。



市建局將在中上環推出「城蹤遊」（City Walk），作為首個活動的「地膽遊中」，會在11月9日舉辦首團免費社區導賞。（市建局提供）

市建局行政總監韋志成今日（27日）撰寫網誌，提到市建局將在中上環推出「城蹤遊」（City Walk），當中作為首個活動的「地膽遊中」，早前已完成導賞員招募、培訓和制定導賞路線等工作，而「地膽遊中」首團免費社區導賞也會在11月9日舉行。

他提到，地膽遊中是城蹤遊的首個活動，市建局夥拍救世軍，於今年7月開始招募導賞員，找來約60名55歲或以上、在中上環成長、居住和工作、並對社區非常熟悉的「地膽」，擔當義務導賞員。

香港歷史博物館顧問、掌故專家鄭寶鴻為導賞員講述中上環歷史、街道變遷和民生面貌等資訊。（市建局提供）

這班地膽經過培訓，將會帶市民到訪中上環的歷史建築、街道和商店，更會與他們在區內尋幽探勝，發掘區內獨有景觀，同時分享他們自身在區內的個人經歷和見聞。

「地膽遊中」導賞團有四大主題，包括歷史與建築遊、飲食與社區風貌團、藝術文化團、及經典電影場景團。

不同主題會到訪不同的地方，其中歷史與建築遊，參加者會到訪前身為中區警署建築群的「大館」、中環街市、PMQ 元創方、嘉咸街露天市集、士丹頓街88號唐樓等，從這些舊時建築，在講述建築特色以外，地膽也會分享兒時住唐樓的趣事，例如小販叫賣、街坊街里擔凳仔到樓下電器舖看電視等，讓參加者感受昔日居民的生活。

飲食與社區風貌團則會到訪多間「老字號」，如蘭芳園、公利真料竹蔗水、玉葉甜品等，還會到訪中環街市，了解昔日街市檔販叫賣、及市民「買餸」的情況，地膽也會樂於與參加者分享兒時父母上班、她與兄弟姊妹每日都會被暫託在中環街市相熟的檔販，由檔主照顧的日子。

飲食與社區風貌團會到訪多間「老字號」，如蘭芳園、公利真料竹蔗水、玉葉甜品等，還會到訪中環街市，了解昔日街市檔販叫賣、及市民「買餸」的情況。（市建局提供）

地膽遊中的導賞團，將於11月9日至明年1月中期間，每逢星期二、四及六舉辦，前後共提供40團，總名額約500個。市民可於網上報名，如登記人數超過名額，則需要進行抽籤。

如未能參與導賞團，市民也可以利用市建局團隊制作「地膽遊中」地圖，自訂路線，發掘中上環的特色。市建局也計劃出版《地膽語錄》一書，輯錄「地膽」導賞員的故事，即使未能參加導賞團，屆時也可從中細閱地膽們的故事。