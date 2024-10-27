今日新聞8分鐘｜撞車走咗去?司機反獲讚｜火海逃生女住客繼續染髮

涉嫌擸鐮刀指嚇食環 68歲粉嶺男小販翌日落網

周六（26日）粉嶺聯和墟一名小販與食環署職員發生衝突，更手持鐮刀阻止人員拿取其貨品，高聲喝罵：「我唔斬你幾個, 我跟你......」警方今日接獲食環人員報案，到場拘捕一名68歲男子，涉嫌「刑事恐嚇」及「阻礙公職人員執行職務」，將其扣留調查。較早前一名女子涉嫌無牌販賣被捕。

上環男轉場消遣遭「兜錘窩面」 失$10萬勞力士手錶 獨行賊即逃

上環發生搶劫案。消息稱，今日（27日）凌晨4時許，一名男子在上環一帶飲酒消遣，其間轉場打算繼續暢飲，男事主獨自行經文咸東街和摩利臣街交界、上環街市及熟食中心停車場出入口，突然一名非華裔男子迎面走近，揮拳打中男子，繼而搶去其手錶，得手後立即逃離現場。

啟德體育園｜安檢須經過金屬探測 長傘不准帶 有觀眾帶食物被拒

啟德體育園將於2025年首季正式啟用，當局本月起進行各項測試賽，為正式啟用作準備。首場測試賽今（27日）舉行，地點設在可容納5,000人的青年運動場，今日安排約1,000名觀眾入場。與香港大球場、旺角大球場等政府球場不同，啟德體育園的安檢措施較為嚴格，入場者須經過金屬探測儀。值得一提是，﻿場地守則列明所有人必須遵守國安法、國歌法等法律，又列明入場事不得帶激光筆、長度超過35厘米的雨傘和自拍棒、未經授權的旗幟等入場，被禁止類別總共有12項，包括外來食品及酒精飲品。

私家車撼旅遊巴後離開被擺上網 司機一個解釋獲讚有承擔

撞車後不顧而去固然要受責罵，大埔有一位司機犯了同樣的錯，更被人將車cam影片擺上網，但事後竟獲網民大讚「欣賞你，有承擔」?該段車cam影片今晚（26日）在網上流傳，顯示在昨日（25日）一輛黑色私家車在大埔優景里倒車停泊路邊時，沒有收油直撞後方一輛旅遊巴，私家車車尾玻璃即時破裂，男司機與女乘客下車視察損毀情況後，駕車揚長而去。片段曝光不久，大批網民直斥司機不是。不過，一名報稱是涉事私家車司機的網民現身解釋，指當時車尾載有兩小童，未有即時處理事件，但昨日下午已與旅遊巴公司聯絡及賠償，「因為我嘅魯莽，作出賠償，喺呢度都衷心向旅遊巴公司再一次道歉」，他亦公開和解書，顯示賠償金額2.5萬元，網民的意見即時逆轉，大讚司機有承擔，又稱賠償金高昂，「旅遊巴士識玩，斬你一頸血」，提醒司機下次小心駕駛。

旺角花園街火｜東發樓疑抽氣扇短路 女住戶逃生續染髮 一人送院

今日（27日）上午11時27分，旺角花園街200-206A號東發樓發生火警。一個單位起火及冒煙，部份住戶自行疏散至地面。有原本在家中染髮的住戶在慌忙逃生期間，仍不忘帶同染髮劑落樓繼續染髮。消防出動一條喉及一隊煙帽隊灌救，終在11時56分將火救熄。有2名住戶在消防員的協助下離開，事件中一名女子懷疑吸入濃煙不適送往廣華醫院治理。初步調查顯示，懷疑4樓一個單位廚房的抽氣扇電線短路肇禍。

LV女Sales與人夫客開房？正宮上門對質影片瘋傳 開直播稱會離婚

內地一名百貨公司LV專櫃售貨員被爆與男客戶聊色情內容，還傳性感辣照稱「開房等爸爸」，被男客的妻子發現，憤怒衝到百貨公司找第三者女職員對質。

女子高鐵上｢瞓過龍｣ 驚醒狂撳緊急掣 觸發警報釀delay終被拘7日

上海一名女子近日在高鐵上「瞓過龍」，情急之下竟亂按緊急掣以尋求落車，惟觸發警報，憑藉一己之力令高鐵延誤8分鐘。最終，該名女子因涉嫌擾亂公共交通工具上的秩序，被警方依法行政拘留7日。

上海萬聖節不能COSPLAY了！有業者收到通知不能辦 公安戒備站崗

2023年上海巨鹿路萬聖節湧入許多民眾喬裝打扮一起狂歡，一度成為當時的熱門話題，吸引社會和國際關注。但今年在萬聖節前，就有傳聞稱上海將不會再允許萬聖節裝扮、「角色扮演」(COSPLAY) 等活動，有在當地經營酒吧的台灣人證實收到相關單位通知，要求絕對不能舉辦萬聖節活動。