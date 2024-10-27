啟德體育園｜入場禁帶食物　飲品$20起、啤酒$40　一款零食賣$10

啟德體育園明年首季正式啟用，首場測試賽今（27日）舉行，約1,000名觀眾到三大場館之一的啟德青年運動場觀看球賽。球場禁止觀眾帶食物入場，場內設有汽水機及小賣部，氣泡水和檸檬汽水每罐20元，枝裝可樂、烏龍茶、橙汁、運動飲品每枝28元，330毫升啤酒每罐賣40元；小食選擇也多，最便宜為薯片，一包25克賣10元，但未有香港名物魚蛋和燒賣。



記者發現場欠了一樣重要物件——大鐘，至於其餘設施，例如洗手間、水機等尚算齊備；部份設施等亦相當貼心，例如有性別友善廁所、飲水機有紙杯提供等。



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啟德青年運動場內的小食部各款食物售價。（林遠航攝)

青年運動場一樓（即觀眾席層）及地下，共有三部汽水機，提供各式飲品。500毫升的可樂、烏龍茶、橙汁、運動飲品，每罐／枝賣28元，咖啡及茶都是賣28元一杯；罐裝汽水最平，氣泡水和檸檬汽水都只需20元；有氣能量飲料一罐索價30元。

場內有三個小賣部，其中兩個是臨時架設。飲品除了汽水機有的飲料外，亦有啤酒，價錢同樣較貴，一罐330毫升的嘉士伯啤酒要40元。小賣部亦有賣其他食品，一杯爆谷要40元，鬆餅要30元，薯片視乎大小，由10元至40元不等，以25克卡樂B燒烤味薯片最便宜。

不過要留意的是，相比旺角大球場、香港大球場等，小賣部的規模可以算得上小很多，入場人士要「醫肚」時，或許要先排長龍。如果只想飲清水，場內亦有多部水機，場館更貼心提供紙杯，完全免費，值得一讚。

廁所數量充足，一樓有四個，地下則有兩個。日前記者視察時，部份洗手間設施仍未落成，但今次已經準備妥當，設備可算齊全。

啟德體育園首場測試賽10月27日在青年運動場舉行，約1,500人入場觀看乙組聯賽西貢對黃大仙。場內有飲水機，免費提供紙杯。(林遠航攝）

所有座位可清晰望到球場 部分較高位置有玻璃阻擋

至於睇波最重要的座位，與普通球場一樣都是膠櫈，未見有破損情況。景觀方面，記者試坐過球場多個位置，所有座位都可以清晰望到球場，沒有位置視線受阻。

但值得一提的是，近廂房的較高位置BB行及BE行，由於角度及高度問題，部份座位望向球場時，中間會隔着作圍欄用的透明玻璃，不過沒有遮擋任何「畫面」，影響不算太大。

最前排位置望到

啟德青年運動場是綜合體育場，除了足球場的草地外，外圍亦有一個標準跑道，格局與將軍澳運動場相似，故由看台最前望向球場的距離，會比旺角運動場、香港大球場等為遠。

因此，看台最前位置的景色似乎並非最好，因為視線看出去，首先會望到跑道，而非球場。近廂房的較高位置，景色開揚不少，亦比較靠近平常在電視轉播球賽的畫面角度。

另外，青年體育場設有一個高清大屏幕，實時轉播進行中的賽事。不過記者發現，與其他球場相比，青年體育場欠缺了一樣最重要的物件——大鐘。觀眾若想知道時間，只可以依靠轉播畫面的比賽鐘。