1億頭獎六合彩｜馬會140周年金多寶第二輪攪珠　投注額已超過2億

馬會為慶祝成立140周年，推出兩輪各7,000萬元頭獎六合彩金多寶攪珠。上周二（22日）的第一輪無人中，6,600萬元金多寶撥落今日（28日）第二輪攪珠，累積多寶連同金多寶總額為7,500萬元，馬會預計頭獎10元一注獨中，可得到1億元。投注晚上9時15分截止，截至晚上8時，投注額已超過2億元。



截至上周二，攪出次數最多六個號碼依次為：30、49、24、10、22及13號。



▼10月28日 馬會140周年第二輪六合彩金多寶攪珠▼



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▼10月22日 第一輪馬會140周年六合彩金多寶▼



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六合彩攪珠結果統計

根據攪珠結果統計，由2002年7月至上周二首輪140周年金多寶，攪出次數最多為30號，2002年7月至今共489次，比排次位的49號多出4次；24號以476次排第三位；其後依次為10號（469次）、22號（468次）、13號（465次）、7號（462次），12號及35號均有460次。

2002年7月起攪珠結果統計。（馬會網頁截圖）

六合彩十大幸運投注處

十大幸運投注站。(馬會網頁截圖）

▼10月8日 第二輪六合彩國慶金多寶▼

