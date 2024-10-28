今日新聞8分鐘｜追唔到巴士男子打爆車門｜裙下綁茅台闖關斷正

秋老虎發威 天文台料11.1市區31度 或成近65年最熱十一月天

天文台今日（10月27日）指出，預料乾燥的東北季候風補充會在本周中後期影響廣東，該區天晴乾燥，早晚稍涼，日夜溫差較大，料最大差距達8度，預測市區（天文台尖沙咀總部）11月1日(本周五)或錄得攝氏31度，創1959年11月錄得31.8度之後，本港近65年最高溫十一月天。天文台預測下周二（11月5日）市區氣溫降至21度。

此外，熱帶氣旋潭美今日下午登陸越南中部峴港；位於西北太平洋的另一熱帶氣旋康妮，則料會持續增強，天文台預測在未來數日大致移向台灣以東海域，周四（10月31日）料達超強颱風級數，周五（11月1日）或在台北掠過，要前往當地市民要留意天氣變化。

大埔新娘潭路電單車疑失控「自炒」 女鐵騎士送院搶救不治

大埔發生奪命車禍。昨晚（27日）11時半，一輛電單車沿新娘潭路往鹿頸方向行駛，途經橫涌石澗對開時，懷疑失控「自炒」撞向石壆，姓冼（47歲）女鐵騎士人仰車翻，昏迷送往威爾斯親王醫院接受搶救，最終於今日凌晨2時58分不治。警方正調查車禍原因。

何文田站上蓋朗賢峯地盤三判工人追薪$400萬 大判二判到場協調

何文田站上蓋住宅項目朗賢峯地盤被指拖欠薪金，約150名三判工人遭欠薪，涉及金額逾400萬元。今日（28日）早上8時許，約20名鋁質幕牆工人到上址追薪，並拉起寫上「無良僱主 有汗出無糧出」的橫額抗議，警方到場了解事件，大判金門及二判遠東代表在場協商。

花園街火︱毛巾倉物品堆滿走廊 鄰居指消防多次上門：擔心都冇計

今早（27日）旺角花園街東發樓一單位疑抽氣扇短路起火，一名女子不適送院；有女住客「染住髮」狼狽逃生，幸無釀慘劇。據悉，起火單位為花園街毛巾排檔的倉庫，鄰居斥常有毛巾或雜物堆滿走廊，更不時有人吸煙、煮食，消防雖多次上門，惟情況未有改善，慨嘆：「擔心都冇計，鬼叫你窮。」排檔女職員指毛巾「都係暫時放」。現場可見，涉事單位內外放滿毛巾，部分更被燒焦。《香港01》正向消防處查詢。

油麻地男跑170米追九巴 上車後稱冇停車 下車打爆車門洩憤逃走

油麻地發生刑毀巴士案。消息稱，今日（28日）凌晨1時許，一輛路線26號九巴尾班車接載車上10多名乘客，沿加士居道往順天總站方向行駛，途經勞資審裁處巴士站時，車長見到無人等車，於是繼續駕駛，但駛至前方一個燈位時，一名男子突然衝前，車長打開車門，但對方沒有上車。

長裙港女腿綁6大瓶茅台闖關內地斷正 2破綻遭醒目關員識破

中國海關總署稱，一名香港女子本月17日腿綁6瓶茅台酒企圖由澳門經珠海拱北口岸走私至內地，被拱北海關所屬閘口海關當場查獲。

美女流落阿聯酋沙漠 Call Uber竟獲駱駝接送 網民：邊有可能

社交平台10月瘋傳一段影片，有兩個女子自稱在杜拜的沙漠迷路，打開Uber竟顯示可以叫駱駝來載。截稿前，影片獲網友11萬次喜歡，有6百多則留言討論。

海皇粥店推10元放題 九龍區長者嘆好耐無食粥 2元乘車過海捧場

被入稟追租81萬的連鎖粥店「海皇粥店」的灣仔分店，今日（28日）起一連三日以10元推出「全港首間粥店放題」。今早約9時，海皇粥店門外有逾50人排隊，大部分為長旭，有居於九龍區的長者特地前來光顧，嘆附近粥店已結業，「好耐無食粥」，笑言有2元乘車優惠，並趁着優惠捧場。

有壽司店同推10元「壽司飯放題」，市場創意總監受訪時形容，「好開心，多啲人一齊玩，做飲食氣氛係好緊要。」至於灣仔分店被指自今年4月起拖欠租金，遭業主入稟高等法院，他則未有正面回應，稱希望繼續做好生意，讓更多人認識此品牌。

萬聖節．交通｜警蘭桂坊一帶封路人流管制 設的士大使兼嚴打黑的

一年一度的萬聖節（10月31日）又是「嘩鬼出籠」之日，不少市民及遊客前往中環蘭桂坊一帶「扮鬼扮馬」慶祝。警方將實施人群管理措施及特別交通安排，當日下午2時起，會在蘭桂坊一帶封路，預留空間設立緊急通道，亦會安排的士大使當值，幫助市民有秩序等候的士，同時嚴打的士違規行為。

視障生夥老師戰迪士尼10公里跑賽 靠默契與「五感全開」攜手跑

「佢睇唔到遠處嘅佈景，我就會形容俾佢，等佢可以想像到自己跑嘅環境，可以享受到跑步嘅過程。」

領跑員黃栢林，帶著17歲的失明跑手許名揚，在迪士尼大街來回踱步，為數日後於迪士尼舉行的十公里賽事，作環境考察。黃栢林不時在不同地方停駐：「呢個位置，前面有座小山，山隔離有屋，屋附近有幾棵樹⋯⋯」許名揚點頭，看不見腳下的路，他就把黃栢林說的，全部在腦海裡幻想成現實。

黃栢林（黃Sir）和許名揚，兩人既是領跑員和跑手，也是老師與學生。從三年前開始合作，屢次參加比賽，跑過平地，山嶺，今年還跑入迪士尼。兩人越跑越有默契，這次更打算扮演米奇老師和Marvel人物參賽，「Marvel象徵堅毅，米奇老鼠就象徵開朗同活潑。」