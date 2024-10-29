Nvidia黃仁勳據悉計劃11月來港　與梁朝偉同台接受科大譽博士學位

AI人工智能晶片龍頭Nvidia輝達（內地譯為英偉達）共同創辦人暨行政總裁黃仁勳(Jensen Huang），獲香港科技大學頒授榮譽博士學位，據悉他初步向科大表示，將親自來港出席11月23日的「扑頭」儀式。四位獲派榮譽博士學位傑出人士中，尚有影帝「偉仔」梁朝偉，據悉他也初步表示會出席。



科大校方在致2024年畢業生的電郵中，公布在11月23日學位頒授禮，頒發榮譽博士學位予黃仁勳、梁朝偉及另外兩位學者。(連登討論區圖片）

科大校方在致2024年畢業生的電郵中，公布在11月23日舉行學位頒授典禮，同場頒授榮譽博士學位予四位傑出社會人士和學者。

當中會頒發工程學榮譽博士予黃仁勳，頒發人文學榮譽博士予梁朝偉（Tony Leung Chiu-Wai），頒發理學榮譽博士予計算生物學權威Michael Levitt教授及美國數學家David Mumford教授。

+ 8

輝達市值全球第一 美國晶片禁令無法向中國出口最先進AI晶片

近日熱傳一篇文章，指如果在1999年投資500美元買Nvidia輝達上市新股（當時12美元一股），經過25來的股價上揚及股息再投資，總值升至188萬美元。輝達於1993年創立，是美國一家以設計和銷售圖形處理器（GPU）為主的無廠半導體公司，總部設在加利福尼亞州矽谷，公司由黃仁勳、Chris Malachowsky、Curtis Priem三人創立，他們之前都在美國科技公司工作。

輝達今年最新市值達29,700億美元，超越微軟成為全球市值最高公司，這主要是因其AI人工智能GPU Blackwell晶片，在全球需求急速上升，造就輝達股價一年間急速上升，成為科技界王者。受到美國晶片禁令影響，輝達未能向中國供應最先進的AI人工智能晶片如A100和更強大的H100晶片，只能向中國供應特製的「閹割版」H800晶片。

黃仁勳9月接受外電訪問時指出，公司正為中國客戶服務，同時亦會遵守美國政府對中國出口的限制，「那裡有很多依賴我們的客戶，會盡力去支持他們。」

+ 9

黃仁勳穿招牌黑皮褸 公開大展舞技表現親民

黃仁勳除了招牌黑皮褸，更以親民見稱，不時公開大展舞技。今年9月他與朋友在美國加州一家商場內的海底撈分店用餐，現場有其他顧客認出他，黃仁勳與眾人親切互動，他之後並與海底撈員工一起跳該店的招牌「拉麵舞」。今年初他在北京等三地的辦公室參加年會，更脫下黑皮褸，改穿東北大花襖跳起舞，表現出親和力。

NVIDIA黃仁勳現身大陸出席年會 脫掉皮褸改穿東北大花襖跳熱舞

+ 10

現任科大校董會主席沈向洋也來自美國科技界，曾任微軟全球資深副總裁，領導Bing搜尋團隊，又擔任微軟人工智慧和研究集團（Microsoft AI & Research Group）的執行副總裁，領導人工智慧的整體戰略和研發工作，料與黃仁勳有一定交情。