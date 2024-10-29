居屋超額認購｜近年降至18倍　何永賢：邁向健康認購　仍供不應求

政府早前公布《長遠房屋策略》報告，推算未來10年的公屋/綠置居以及其他資助出售單位的供應比例在未來10年逐漸調整為6(18.5萬伙)：4（12.3萬伙）。房屋局局長何永賢今日（29日）在電台節目表示，近年的居屋超額認購回落至18倍，認為是邁向健康認購情況。但仍然反映供不應求，而青年置業願望亦強。此外，她亦指「簡樸房」政策從推行到執法都在本屆政府任期內，能有效推進措施。



何永賢今日（29日）接受電台節目訪問，她指現今居屋的超額認購從以往的60倍、30倍降至18倍，是開始邁向健康認購的情況。但她認為青年人置業願望強烈，政府亦因此調節資助房屋比額從73比邁向64比。

她指，香港房屋政策環環緊扣，政府現正大力發展北部大都會，相信北都可提供大量就業發展機會，因此不少公營房屋亦會選址在都會區附近落成。至於現有的置業階梯層級，何永賢表示不能設過多類型的公營房屋，避免定位重曡，但會因應樓市氣氛、地緣政治及經濟等因素作出調節。

有政黨提倡推出青年置業儲畜計劃，何永賢回應，從計劃書到政策需要考慮多種因素，青年置業儲畜計劃作為金融產品，需要考慮數值、實際操作以及支援等問題。她強調，香港的房屋政策有多年歷史，「政策可以微調，但有大改變就要諗清楚」。

公屋單位未來供應增 料可吸納部分劏房戶

近期坊間熱議的「簡樸房」政策，何永賢表示歡迎各界提供意見。對於坊間有意見擔憂政策介入「簡樸房」會影響價格、造成低端市場；而訂立起始租金或規管居住環境會導致業主投入成本大增，因而加速樓市破落。何預測未來由於公屋數量增加，現有的11萬戶劏房戶有4成人沒有資格申請公屋，料新建成的公屋會吸納一部份的劏房戶，而合資格的簡樸房數量可逾7萬伙，租金會按市場狀態自行調節，但她亦指這種情況需要一段時間才能達成。

至於「簡樸房」監管問題，何永賢指政府建在2026年正式立法取締劏房，業主可向政府登記獲取寬限期，將不合標「劏房」改建成合規「簡樸房」。從登記、立法再到規管，都屬現屆政府官員的任期內，相信能有效推動政策。