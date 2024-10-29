灣仔東40舊樓附近設5部智能廚餘機　料11月底試行為期10個月

垃圾徵費暫緩實施，政府繼續推廣廚餘回收，有地區服務團體以灣仔東區40棟舊式大廈為試點，引入5部智能廚餘回收機，24小時回收家居廚餘。其中2部設於大坑道附近、3部在希雲街附近，預計將於11月底正式投入服務，為期10個月至明年9月，屆時市民可透過綠綠賞儲分。

灣仔區議員兼項目負責人李文龍說，灣仔區主要以單棟式大廈為主，區內回收機數量不多，期望透過今次項目提升居民的環保意識。



「聚少成多-灣仔區舊式單棟大廈智能廚餘回收計劃（灣仔東區域）」項目今日（29日）舉行開幕禮，行政會議召集人葉劉淑儀等嘉賓出席。（黃浩謙攝）

40棟舊廈作試點引入5部廚餘回收機 11月底正式投入服務

由環境及自然保育基金寶助、地區服務團體「聚賢薈」主辦的「聚少成多-灣仔區舊式單棟大廈智能廚餘回收計劃（灣仔東區域）」項目今日（29日）舉行開幕禮，行政會議召集人葉劉淑儀等應邀出席。

項目以灣仔東區40棟舊式大廈為試點，引入5部智能廚餘回收機，24小時回收家居廚餘，其中2部設於大坑道附近、3部在希雲街附近，預計將於11月尾正式投入服務，為期至明年9月，屆時市民可透過綠綠賞儲分。

涉及的「三無大廈」及舊式單棟大廈，位於希雲街、禮頓道、浣紗街、銅鑼灣道、京街、新村街一帶。包括禮信大廈、浣紗大廈、禮希大廈、禮雲大廈、禮加大廈、宏信大廈、高威大廈及積信大廈等。

設街站以人手方式收集廚餘 推獎勵計劃提高環保意識

項目現時為宣傳期，將在區內設置街站，以人手方式收集廚餘。項目將積極以教育，推廣、擬定小型比賽及制定獎勵計劃，增加目標居民廚餘回收、分類及處理的意識。

李文龍認為，目前全港回收機數量不足，灣仔區主要以單棟式大廈為主，除了大型屋苑或商場以外，區內回收機數量不多。他估計區內三無大廈涉及超過1000戶，不排除未來將項目推廣至更多大廈；將進行深入調查後，再與環保署等部門溝通。