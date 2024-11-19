47人案．判刑｜欲取過半議席圖癱瘓政府　45有罪被告今判刑

民主派在2020年舉辦初選時，被指曾協議若民主派能取得過半議席，會無差別否決預算案，以癱瘓政府。47人涉組織及參與的人士事後被控《港區國安法》的串謀顛覆國家政權罪，其中31人認罪，餘下16人經審訊後，14人被裁定罪成。有罪的45人，今(19日)在西九龍法院(暫代高等法院)判刑，《香港01》會跟進報道判刑情況。



47人顛覆案專頁

劉慧鄉尊子等多人今早到法庭聽審

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47名被告中31人認罪14審訊後裁罪成

若取奪過半議席會迫政府回應五大訴求

案情指，被告串謀若民主派在選舉中取得立法會過半議席，會迫政府就五大訴求作出回應，若政府拒絕，便會無差別否決預算案，以迫令特首下台，從而癱瘓政府運作。

初選案時序。(詳看下圖)

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戴耀廷在報章發表攬炒文章

港大法律系前副教授戴耀廷於2020年1月的飯局中，講及民主派需為應屆立法會選舉，設立協調機制，又指民主派立會過半將會是一個大殺傷力的憲制武器。他連同前立法會議員區諾軒與前民主動力召集人趙家賢一同籌組初選，並於同年3月起，在不同地區舉行協調會議。同時，戴發表多篇有關「攬炒」的文章，其中《真攬炒十步 這是香港宿命》更列出「路線圖」，講及立法會在民主派過半下兩度否決預算案後，政府停擺，人大宣布香港進入緊急狀態，街頭抗爭更激烈。

各光譜對否決預算案持不同意見

參加協調會議來自民主派不同光譜，期間除討論替補機制、目標勝選議席等，亦有討論運用否決權。根據庭上證供，司馬文和社民連岑子杰在分別和港島九西的會議，對否決預算案表明反對或有保留；鄒家成則於新東會議不滿，初選文件中「積極運用基本法權力否決財政預算案」一句，為何非寫上「會運用」，民主黨代表則反對。

控方指無論積極運用或會運用均屬要否決

戴耀廷往往都指「積極運用」是可用亦可不用，視乎政府是否聽取民意。最後，在各區的協調文件(即共同綱領)中，新東和新西均寫上「會運用」否決權，港島、九東、九西、超區和沒有舉行協調會議的衛生服務界則寫上「積極運用」否決權。惟控方指，無論是「積極運用」或「會運用」，都是要否決預算案。控方亦指，除了協調文件，參加者亦簽署參選提名表格，承諾支持「35+」目標。

鄒家成等3人發起《墨落無悔》聲明

惟戴耀廷擔心參選人日後被DQ，遂於6月9日的記者會表明，初選參加者不用簽署協調文件，因此引發鄒家成、梁晃維和張可森發起《墨落無悔》聲明書，最終聲明書共有37個簽名，包括以黨名義簽署的公民黨和新民主同盟。

61萬人參與初選

至2020年6月30日深夜《港區國安法》在港實施，初選如期進行，逾61萬人於7月11和12日投票。不過政府隨後宣布因應疫情押後選舉一年，各被告翌年被起訴。

裁決指戴想推翻現行政治制度

案件由3名國安法指定法官陳慶偉、李運騰及陳仲衡審理，他們在早前的裁決指，戴耀廷於2020年3月籌劃35+計劃時的用意非常清晰，即利用謀劃破壞、摧毀或推翻現行的政治制度，以及香港特區根據《基本法》和「一國兩制」方針所建立的體制。法官亦認為，在所有協調會議結束之時，除少數仍有所保留及沒有參與初選的人士外，運用否決權是絕大部分參選人已達成的共識。

案情回顧（詳看以下４文）

16名不認罪被告兩人脫罪的裁決理由。

45名罪成被告的求情。

31名認罪被告

戴耀廷、區諾軒、趙家賢、鍾錦麟、袁嘉蔚、梁晃維、徐子見、岑子杰、毛孟靜、馮達浚、劉澤鋒、黃之鋒、譚文豪、李嘉達、譚得志、胡志偉、朱凱廸、張可森、黃子悅、尹兆堅、郭家麒、吳敏兒、譚凱邦、劉頴匡、楊岳橋、范國威、呂智恆、岑敖暉、王百羽、林景楠、伍健偉。

14名經審訊被裁定罪成的被告

吳政亨、鄭達鴻、楊雪盈、彭卓棋、何啟明、黃碧雲、施德來、何桂藍、陳志全、鄒家成、林卓廷、梁國雄、柯耀林、余慧明。

兩名被告脫罪

劉偉聰及李予信經審訊後脫罪，律政司早前表示就劉的無罪裁決上訴，但沒有就李的裁決上訴。

他們全被控一項串謀顛覆國家政權罪，指他們在2022年參與戴等人籌辦的泛民派初選時串謀顛覆國家政權。

案件編號：HCCC69-70/2022