47人案．判刑前夕｜西九法院外多人排隊　大批警員駐守劍齒虎戒備

民主派47名曾參與初選人士，被指意圖顛覆國家，被控違反《港區國安法》，共有45人有罪，案件將於本周二（19日）在西九龍法院（暫代高等法院）判刑。此案涉及被告眾多，備受公眾及傳媒關注，每有聆訊均有大批人士爭取到入庭的旁聽席。司法機構傍晚公布，明日將開多個延伸法庭，若會提供約400公眾席。



早於上周五（15日）起，已有數十人開始排隊，不少中外傳媒亦已放下物件「霸位」。開庭前夕，今日（18日）中午更已有人「坐陣」欲取入場籌；傍晚前後可見，現場有約40人排隊等候，大批警員在場駐守，警方續派出「劍齒虎」裝甲車戒備。



47人顛覆案專頁

47人案11月19日（星期二）判刑，周一法院外已有人在法院外排旁聽席的籌。(陳曉欣攝)

47人案11月19日（星期二）判刑，警方派出「劍齒虎」戒備。(陳曉欣攝)

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據悉，各名被告接受判刑的法庭，會預留部份座位給各人的家屬，並有25個記者席，每間傳媒機構，僅會獲派一張記者籌；另會有3個法庭視像的延伸法庭。

延伸法庭將設399個座位

司法機構傍晚公布公眾席及記者席派籌安排，提到由於需預留座位予為數眾多的被告親友、其法律代表及傳媒，正庭只設5個公眾席，延伸庭則設404個座位，分布於5個法庭及陪審員集合處。記者席方面，正庭設30座位，延伸庭則設41個座位。

47人案周二判刑，周一法院外已有人在法院外排旁聽席的籌。(陳曉欣攝)

西九龍法院外，上周五(15日)起，已現排隊陣，其中預留給傳好的30個記者席，更是一早爆滿。(陳曉欣攝)

西九龍法院外，上周五(15日)起，已現排隊陣，其中預留給傳好的30個記者席，更是一早爆滿。(陳曉欣攝)

31名認罪被告

戴耀廷、區諾軒、趙家賢、鍾錦麟、袁嘉蔚、梁晃維、徐子見、岑子杰、毛孟靜、馮達浚、劉澤鋒、黃之鋒、譚文豪、李嘉達、譚得志、胡志偉、朱凱廸、張可森、黃子悅、尹兆堅、郭家麒、吳敏兒、譚凱邦、劉頴匡、楊岳橋、范國威、呂智恆、岑敖暉、王百羽、林景楠、伍健偉。

14名經審訊被裁定罪成的被告

吳政亨、鄭達鴻、楊雪盈、彭卓棋、何啟明、黃碧雲、施德來、何桂藍、陳志全、鄒家成、林卓廷、梁國雄、柯耀林、余慧明。

兩名被告脫罪

劉偉聰及李予信經審訊後脫罪，律政司早前表示就劉的無罪裁決上訴，但沒有就李的裁決上訴。

他們全被控一項串謀顛覆國家政權罪，指他們在2022年參與戴等人籌辦的泛民派初選時串謀顛覆國家政權。

案情回顧（詳看以下４文）

16名不認罪被告兩人脫罪的裁決理由。

45名罪成被告的求情。

案件編號：HCCC69-70/2022