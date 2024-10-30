梅啟明遭曾任職餐廳申請破產　案排期12.31高院提訊

已故藝人梅艷芳的胞兄梅啟明，去年3月在銅鑼灣「水門雞飯」餐廳工作期間，左腳突然失重心倒地，他半年後入稟，要求餐廳支付其工傷及拖欠他的工資。區域法院法官其後裁定他敗訴，須向餐廳付4.7萬元訟費。他之後提出上訴再被駁回，需向餐廳多付2.5萬元訟費。涉事餐廳昨（29日）入稟高院，要求頒令梅破產。司法機構網頁顯示，案件排期於今年12月31日下午2時半聆訊。



破產呈請人為商維餐飲管理有限公司（Goodwill Catering Management Limited），被呈請破產者為梅啟明。

梅啟明對梅媽破產一事全不知情，更問記者從哪裡收風。（資料圖片/葉志明攝）

梅媽覃美金早前亦被律政司申請破產。（資料圖片）

梅艷芳是八、九十年代紅極一時的女藝人。（視覺中國）

梅艷芳2003年死後，其兄梅啟明經常成新聞，他早前自爆婚訊，宣布與泰籍女友查頌美（May May）再婚。（葉志明攝）

已故天后梅艷芳的72歲胞兄梅啟明早前自爆婚訊，宣布與泰籍女友查頌美（May May）再婚。（葉志明攝）

梅啟明堅亦曾稱擁有「梅豔芳」的商標，指電影「梅艷芳」侵權索償曾入稟興訴。

但資料顯示，梅啟明只擁有珠寶等的商標，出版等服務的註冊均未獲批，法官註冊須獲批後才可以告人，但梅回應：我唔認同。(朱棨新攝)

暫委區院法官汪祖耀早前在判辭指，涉案醫療報告指梅當日被發現失去知覺和上肢間歇抽搐，頭部沒有受傷，故認為不太可能與他聲稱的意外有關，而且梅亦患有頸椎退變症，已有頸痛延伸至左上肢及頸椎退變症的病史，跌倒相當可能加重其頸椎的傷勢。汪官因而裁定事件相當有可能是梅本身的病患引致，未能證明是因工受傷，拒絕其申請。

除梅啟明外，其母「梅媽」覃美金早前亦遭律政司申請破產，梅媽的案將於12月17日在高院提訊。

案件編號：HCB 7513/ 2024