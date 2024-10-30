東革阿里即溶咖啡含「偉哥」藥物成分　衞生署籲市民勿飲用

衞生署今日（30日）呼籲市民切勿購買或服用「東革阿里即溶咖啡」。該產品被發現含有未標示受管制藥物成分「昔多芬」，用於治療勃起功能障礙，即「偉哥」主要藥物成分，但副作用包括低血壓、頭痛、嘔吐等，若不當使用可能構成嚴重健康風險，尤其是患有心臟問題的病人。



衞生署呼籲已購買該咖啡的市民應立即停止服用，如服用後不適應求醫，並可於辦公時間內交予九龍彌敦道345號永安九龍中心18樓衞生署藥物辦公室銷毀。



「昔多芬」用於治療勃起功能障礙 必須醫生建議下使用

衞生署根據市民對於「東革阿里即溶咖啡」的投訴，早前透過網上平台獲得該產品樣本並作出化驗。政府化驗所的檢驗結果顯示，該咖啡含有《藥劑業及毒藥條例》下的第1部毒藥「昔多芬」，而該產品在香港並非註冊藥劑製品。衞生署正繼續調查事件。

衞生署續指，「昔多芬」是用於治療勃起功能障礙的處方藥物，必須在醫生建議下使用。該成分即俗稱「偉哥」的藥物「威而鋼Viagra」主要成分，只可在註冊藥劑師監督下於藥房，憑醫生處方購買。

副作用包括低血壓及頭痛等 心臟病人服用或有風險

衞生署續又指，「昔多芬」的副作用包括低血壓、頭痛、嘔吐、頭暈及暫時性視力模糊，並可能與某些藥物產生相互作用，例如治療心絞痛的「硝酸甘油」，令血壓降至危險水平。因此不當使用「昔多芬」可能構成嚴重健康風險，尤其是患有心臟問題的病人。

市民可到衞生署藥物辦公室銷毀產品

衞生署強烈呼籲市民切勿購買成分不明或可疑的產品，亦不應服用來歷不明的產品。所有已註冊的藥劑製品於包裝上須附有香港註冊編號，格式為「HK-XXXXX」。

衞生署並指，未經註冊藥劑製品的安全、素質及效能均未獲保證。已購買上述產品的市民應立即停止服用，如服用後感到不適，應尋求醫護人員的意見。市民可於辦公時間內將有關產品交予九龍彌敦道345號永安九龍中心18樓衞生署藥物辦公室銷毀。

市民亦可詳閱衞生署藥物辦公室「有關性功能障礙及壯陽產品的健康訊息」（按此）及「搜尋被發現摻雜西藥的壯陽產品」（按此）網頁的資料。

根據《藥劑業及毒藥條例》，所有藥劑製品須獲香港藥劑業及毒藥管理局註冊，方可合法於市面銷售。非法售賣或管有未經註冊藥劑製品或第1部毒藥，均屬刑事罪行，每項罪行最高罰為罰款10萬元及監禁兩年。