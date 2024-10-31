輔警食早餐遺LV銀包失委任證　八旬翁認拿走但丟咗　判緩刑需賠償

輔警在黃大仙一商場吃早餐時，留下了其路易威登(Louis Vuitton)銀包，他回頭想取回時已不翼而飛，銀包內並有及其警察委任證等。事件經調查後發現銀包是被一名八旬老翁取走。警方兩個多月後尋獲老翁，老翁稱已把銀包「丟咗」，他今(31日)在九龍城法院承認盜竊罪，求情稱因一時貪心犯案，不知後果如此嚴重。署理主任裁判官高偉雄考慮到被告年事已高，判他入獄6個月，但准緩刑2年，並要他賠償事主3,200元。



被告吳杰民在九龍城法院認盜竊罪，被判入獄6個月但准緩刑2年。(資料圖片)

銀包內有輔警委任證

被告吳杰民，82歲，報稱小巴站長，承認一項盜竊罪，指他於2024年5月31日，在黃大仙龍蟠苑商場內，偷竊一個路易威登的黑色錢包，價值約2,500元；另有現金港幣500元；香港身份證、駕駛執照、八達通、輔警人員委任證、警察體育遊樂會會員證及兩張visa卡，均為事主成文烈的財產。

事主食早餐遺下銀包

案情指，事主當日在該商場食早餐時，將銀包遺漏在長椅上忘記拿走。他發現後返回原地，銀包已不見了，遂報警求助。警方翻查閉路電視，發現被告拿走了銀包，並於8月拘捕被告。被告警誡下認一時貪心，拎左嗰銀包，又稱已把銀包丟掉。

辯方求情指被告年事已高，退休多年，一時貪心犯案，不知道後果如此嚴重，他認罪亦顯示悔意，望法庭輕判。

案件編號：KCCC2705/2024