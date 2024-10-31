今日新聞8分鐘｜寶馬衝燈險撞BB車｜全港首個收費廁所每次$2

奧蘇利雲獲批來香港定居 桌球天王：有好的稅制和美食｜優才計劃

英國桌球天王、7屆世界冠軍「火箭」奧蘇利雲（Ronnie O'Sullivan）申請優才計劃獲批，並已來港成為香港居民。入境處今（31日）在社交平台公布「高手來了」消息，入境事務處處長郭俊峯更訪問了「火箭」，奧蘇利雲稱希望為香港做些事，並稱很高興可以在香港定居。

粉嶺停車場刑毀｜車場經營者疑捲土地糾紛 6被捕人有勝和背景

粉嶺龍躍頭兩個屬同一經營者的露天停車場，昨日（30日）遭歹徒闖入扑爛車窗及淋紅油，連該經營者位於老圍村屋車場的2部車亦遭殃，合共72輛車被破壞。新界北總區反三合會行動組人員昨日（30日）及今日（31日）在上水及荃灣區拘捕6名本地男子（37至43歲），涉嫌「刑事毁壞」，現正被扣留調查。消息指，被捕6人均有黑幫和勝和背景，涉事車場的經營者與新屋村村民有土地糾紛，疑因此被刑毀。

葵涌道奪命車禍｜死者近日記憶轉差 老街坊：點解會去咗嗰度？

葵涌道前日（29日）晚上發生奪命車禍，一名75歲老婦橫過葵通道時遭的士撞斃，肇事司機涉嫌危險駕駛引致他人死亡被捕。死者獨居深水埗麗閣邨，老街坊得悉她遇車禍離世，既傷感又愕然，奇怪她何以出現在葵涌道；又指她近日記憶力轉差，回到家門前也不肯定位置。

旺角山東街兩車相撞 客貨車剷上行人路撞毀欄杆 男途人受傷

今日（31日）早上7時51分，旺角山東街近麥花臣遊樂場對開發生交通意外。一輛白色私家車與一輛黑色客貨車相撞，其中客貨車剷上麥花臣遊樂場對開行人路，撞毀欄杆。事件中一名20餘歲男途人手肘受傷，由救護車送往廣華醫院治理。

私煙集團工廈設24小時生產線 聘黑工日產40萬支煙 海關拉7人

不法之徒聘請雙程證人士，在屯門區工廈單位闢24小時生產線製造冒牌煙，部分冒充日本煙。海關經調查後，前日（29日）拘捕7名男女，當中6人持雙程證，檢獲330萬支香煙、煙絲及生產機器等，總值約$2200萬。

屯門寶馬衝燈險撞BB車 警拘50歲男涉危駕 籲勿貪方便罔顧安全

網上有車cam流傳，昨日（30日）約下午1時，屯門一輛寶馬衝燈險撞推著BB車過馬路的途人。警方留意到網上片段，新界北交通部交通調查隊經深入調查後，今日（31日）拘捕一名50歲姓符本地男司機涉嫌「危險駕駛」，他現正被扣留調查。片段中，一名女子推着一輛載有孩童的嬰兒車於青山公路大欖段近小秀村橫過馬路期間，一輛私家車不顧交通燈指示駛至，險造成碰撞。事件中無人受傷。

直擊全港獨有收費廁所 入黃大仙廟「方便」付$2 善信：唔係好值

入黃大仙廟行個「方便」要畀錢？有網民近日發現黃大仙廟內的公用洗手間，門前竟然設收費入閘機，善信若要解手，必須支付2元才能通過閘機「入場」，引起網民熱議。現場所見，有部份善信和內地團友當簽香油錢付費「入場」，但有女善信認為，該個廁所與一般公廁無異，亦不是打理得特別乾淨，寧願改到鄰近商場借用廁所，她說：「要俾兩蚊唔係好值！」

CCTV直擊｜遼寧葫蘆島私家車酒後闖鐵路閘口釀慘劇 致途人1死5傷

內媒報道，10月29日，有網民拍片稱遼寧葫蘆島市發生一起鐵路交通事故。當地警方發佈通報稱，司機酒後駕駛闖鐵路閘口，導致途人1死5傷，並未與火車相撞。

大快朵頤！ 老鼠後廚享用叉燒包 廣州陶陶居：食品已銷毀

網傳廣州陶陶居酒家某分店有老鼠爬上蒸籠吃叉燒包，但後廚無員工在場。10月30日，陶陶居相關負責人回應稱，企業工作間食品及容器已全面銷毀，未來將進一步完善防鼠設施及完善細節管理，確保食品安全。

中國大媽日本新宿瘋搶Chiikawa場面混亂驚動警方 店家緊急關店

日本漫畫家ナガノ（Nagano）創作的角色「吉伊卡哇（ちいかわ／Chiikawa）」，自 2020 年起ナガノ透過 X（Twitter）連載，人氣火爆，公仔和周邊也創造出可觀的收益。近日Ｘ平台上瘋傳一段影片，紀錄10月30日Chiikawa新宿快閃店開店時湧進一堆中國大媽，他們不只插隊還搶別人購物籃裡的物品，場面十分混亂。

悼念孫明揚 約六百人出席安所彌撒送別

教育局前局長孫明揚逝世，享年80歲，其家人今日（31日）為「孫公」在聖若瑟天主堂舉行安所彌撒，有約六百人出席悼念，當中有多名政界人士或「孫公」昔日政府政務主任職系（AO）同僚，包括前特首曾蔭權、前政務司司長陳方安生、前財政司司長曾俊華等。安所彌撤結束後，隨即辭靈出殯，奉柩移送哥連臣角火葬場舉行火化禮。