MIRROR演唱會墜屏幕　55負重點近半超重　專家指最嚴重可成冧落嚟

MIRROR於2022年於紅館舉行的演唱會發生墜屏意外令2名舞蹈員受傷。3名負責統籌的職員涉虛報懸吊設備重量案，今（31日）進入第12天審訊。控方專家證人，結構工程專家林向暉續作供，他稱經計算後，天台懸掛物反力達5.9萬磅，但涉案報表所示的反力只是1.84萬磅，即少逾4萬磅，且懸掛物所在的55個負重點，有近半超重，最嚴重的更超重3倍。林指出，如有負重點無法承受，會導致懸掛物下墜，最嚴重甚至可能會「成個冧落嚟」，但林承認這可能性不大。



專家證人林向暉稱，天花55個負重點，有近半超重，部份更超重3倍，若情況不佳，會有懸掛物下墜，最嚴重者可整個冧下來。(陳曉欣攝)

Mirror演唱會2022有屏幕在表演期間墜下。(資料圖片)

55個負重點有25個現超重

控方專家證人、城大建築及土木工程學系副教授林向暉今續作供。林指，涉案負重表報稱的設備反力（reaction force）共18470磅，林計算得出實際反力可能高達59039磅，而該數值未含警方無磅重的設備，故實際超重情況或更嚴重。是次演唱會的懸掛物涉及55個負重點，當中25點出現超重，其中有8點屬嚴重超重，即超重逾三倍。

最嚴重情況可令全天花塌下

林稱，如有負重點無法承受懸掛物的完整重量，相關重量或會分散，影響其他原本無超負荷的負重點，情況不佳會有懸掛物下墜，紅館的桁架（truss），最嚴重甚至可能會「成個冧落嚟」。但林在盤問下同意該可能性不大。

若想改善可簡化懸吊系統

被問到可如何改善情況，林稱主辦方可減輕懸掛物的重量或重新設計懸吊系統，惟後者較困難，因此林建議簡化懸吊系統，例如將喇叭直接掛在紅館桁架（truss）。

屏幕佔重最高其次是喇叭

辯方指，紅館天花中心設備負重約1萬磅。林同意，指當中以LED屏幕佔重最高，其次是喇叭。辯方問及拆掉LED屏幕是否可解決超重問題，林同意。

人手計算反力可靠性存疑

日前康文署外聘審視涉案圖則及負重表的輝固結構工程師溫志華指，他審視時以人手運算。辯方指，工程師單靠人手計算反力（reaction force）相對複雜。林同意人手計算比電腦軟件計算複雜，可靠性存疑。

3名被告依次為吳凱瑩（女，項目經理，42歲）、林志華（工程統籌，61歲），梁耀祖（項目經理，50歲），被控一項串謀欺詐罪，指他們於2022年5月19日至7月25日期間，虛報負重設備的重量，串謀欺詐康文署的經理，以令他允舉行「MIRROR. WE. ARE LIVE CONCERT 2022」演唱會。3人另被控一項交替性的欺詐罪。

案件編號：DCCC 291/2023