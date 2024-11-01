電子告票．足本重溫｜警擬2025上半年推　11.18起蒐車主電子聯絡

立法會今年6月通過法例容許警方以電子方式發出交通違例事項告票，包括違例泊車定額罰款通知書（俗稱「牛肉乾」），運輸及物流局早前指運輸署會在今年11月18日起向車主、駕駛執照等持有人蒐集電子聯絡方式，以準備明年上半年推行。



警方聯同運輸署今日（1日）記者會交代實施細節。



立法會今年6月通過法例容許警方以電子方式發出交通違例事項告票，包括違例泊車定額罰款通知書（俗稱「牛肉乾」）。(警方圖片)

警方明年上半年將開始逐步推行告票電子化。(夏家朗攝)

【16:30】駕駛執照有效期長達10年，問及是否要等10年才能全面電子化，聶凱鵾稱鼓勵駕駛者提早提交資料，但不打算強制要求，因有市民或很久都不駕駛，故需很長時間才能更新資料。他稱已宣布2025年上半年推電子告票，推行措施不會取決於有幾多人已登記，當系統會視乎相關人士有沒有登記，而決定發電子還是紙本告票。他說，預計一年至16個月左右，可向80%人發電子告票，而現時違泊告票相關告票80%。

【16:15】至於為何不利用易通行已收集數據，警務處交通總部警司聶凱鵾解釋，易通行相關法例只容許資料用作易通行相關服務，今次則用作電子告票，目的有所不同，故須重新收集。運輸署首席行政主任李威儀則補充，易通行推行時有駕駛者填錯資料導致收錯錢，經過長時間實施後，大部分人已習慣。

【16:10】對於為何11月18日前申請的牌照持有人毋須提供電子聯絡方式？運輸署總行政主任周偉指，由於法例規定11月18日起，運輸署署長可處理牌照申請時，收集電子聯絡方式，因此該日子前毋須要求市民提供電子聯絡方式。

周偉指，目前許多服務已電子化，但市民或有個別原因需要用紙本填寫申請表。不過運輸署鼓勵市民使用網上服務，並可同時核實電子聯絡方式，並透過一次性密碼的安排，更加快捷方便。

【16:08】運輸署總行政主任周偉指，車輛牌照最長一年或四個月，預計該年可在12至16個月收集所有車主經核實的電子聯絡方式。至於正式駕駛執照持有人長達10年，歡迎他們用網上服務提供電子聯絡方式，在到期前更新，以享用政府電子化的新服務。

警務處交通總部警司聶凱鵾強調，警方交通執法以成本為本，即維持道路安全及暢道為目的，並非以執法數字衡量場執法成效。粗略估計，在告票電子化前，同事回到寫字樓處理文書工作，一張花時25至30分鐘，但未來可節省15分鐘。

「但唔好誤會我哋呢15分鐘會抄多啲票，我哋永遠以成本為主。呢啲時間同事可以用嚟做其他工作，例如疏導交通或者處理市民求助，對香港社會整體都有一個好處。」

【16:05】運輸署總行政主任周偉又指，愈來愈多騙案與電子訊息有關，必須好好提防。有見及此，運輸署已登記參與通訊局的「短訊發送人登記制」，會以附有「#TDeContact」的發送人名稱發出與「核實電子聯絡方式」的相關短訊。市民可以透過查看發送人「#TDeContact」來識別所收短訊的真確性。

「運輸署係唔會就核實電子聯絡方式呢個目的，向市民發出附有超連結嘅短訊或電郵。如果有自稱係運輸署發出嘅短訊或電郵，但內容附有超連結，一定要小心，唔好被引導至虛假網站。」

周偉強調，「核實電子聯絡方式」的網上平台，只會要求市民輸入身分證明文件號碼、電子聯絡方式、一次性密碼。若有假冒運輸署的網上平台索取其他個人資料，例如銀行、信用卡資料，甚至要求市民繳交牌證費用，必須提防，並向警方舉報可疑網站。

【16:00】運輸署總行政主任周偉表示，由於核實「電子聯絡方式」的目的，為確保有效準確聯絡市民，每次核實的記錄有效期為三個月。

若市民負責幫忙公司處理車輛續牌，而公司名下擁超過100輛車，可在11月18日為公司在網上平台以一次性密碼，核實公司電郵作「電子聯絡方式」。而核實記錄的有效期，為今年11月18日至明年2月18日，即在三個月內幫助公司遞交紙本申請，包括牌證申請或續牌，

若市民忘記在上次何時核實「電子聯絡方式」，則可到平台再核實一次。新的核實記錄會自動取代舊記錄，而已核實的「電子聯絡方式」，需在牌證申請獲批後，才更新運輸署的記錄。

「留意返，你係運輸署嘅記錄入面，只會得一個電子聯絡方式。無論一個人或一間公司嘅名下有幾多部車，新提供嘅電子聯絡方式會自動套用，並更新到你名下所有車同駕駛執照。」

(右)運輸署首席行政主任李威儀表示，為配合警務處推行電子交通執法，由今年11月18日起，當市民到運輸署申請牌證或續牌，必須提供香港流動電話號碼或電郵地址，以確保有效地聯絡市民，而「電子聯絡方式」必須要以一次性密碼核實。(夏家朗攝)

【15:55】運輸署首席行政主任李威儀並指，運輸署今年底將推出電子車輛牌照，屆時新版本的行車證，不會再印有牌照屆滿日期。運輸署會透過電子聯絡方式，發送短訊或電郵提醒車主續牌。而警方將來都會透過同一個「電子聯絡方式」，向車主以及駕駛者發出電子告票。

「由此可見，提供一個校實咗嘅電子聯絡方式非常重要，如果市民提供嘅手提電話或者電郵唔係常用，或唔正確，就可能錯過警方或者運輸署發出嘅通知書，可能未能及時繳交電子告票或隧道費，有機會承擔額外附加費或者法律責任。」

李威儀又指，「電子聯絡方式」日後若有改變，必須在72小時內向運輸署申請。而「電子聯絡方式」必須以一次性密碼核實，途徑分為兩種，包括網上申請、即時核實，以及紙本申請、平台核實。目前運輸署主要的牌證服務，可透過網上申請，方便市民隨時隨地遞交申請。

在網上申請嘅過程中，當輸入電子聯絡方式後，將收到一次性密碼，只要即時核實便可。若以紙本申請，則要在遞交表格前，到運輸署指定網上平台，輸入返身份證明文件號碼及電子聯絡方式，再以一次性密碼核實。

而核實完成後，在表格上填上已核實的電子聯絡方式，然後在三個月內經牌照事務處的櫃位服務，或以郵寄或投遞箱，遞交申請表格。

【15:55】運輸署首席行政主任李威儀表示，為配合警務處推行電子交通執法，由今年11月18日起，當市民到運輸署申請牌證或續牌，必須提供香港流動電話號碼或電郵地址，以確保有效地聯絡市民，而「電子聯絡方式」必須要以一次性密碼核實。

李威儀亦指，未來將推出更多電子服務，都會透過「電子聯絡方式」，向市民發送重要訊息或服務提示。例如「易通行」在2023年推出以來，一直透過「電子聯絡方式」向車主發送短訊或電郵，提醒車主繳交隧道費。

【15:50】警務處交通總部警司聶凱鵾又指，其實告票電子化可為市民提供更多選擇，除了傳統的繳款方法，例如銀行自動櫃員機、繳費靈及郵遞繳款等方式外，警務處亦會推出告票專屬網站及手機應用程式，加入全新嘅繳款方法，包括轉數快、信用卡及電子錢包等，供市民選擇。

聶凱鵾續指，告票電子化的工作仍然在籌備中，詳情將會在明年實施前，再開記者會向市民詳細介紹。

【15:45】警務處交通總部警司聶凱鵾表示，警方於2025年上半年，計劃逐步推行告票電子化，若車主、駕駛執照及相關牌照持有人，已向運輸署提交已核實的電子聯絡方式，警方在發出告票時，便會根據所提供的電子聯絡方式發出電子告票。

聶凱鵾指，計劃推行初期，為了令到市民有足夠時間適應電子告票，警務處會實施「雙軌並行」的措施。即是警務處發出電子告票的同時，警方會繼續向違例人士，提供傳統紙本告票，繼續放在車輛的擋風玻璃，或直接給予違例人士。

換言之，雙軌並行期間，已提供電子聯絡方式的車主或司機，違例時會同時收到電子告票及紙本告票，讓他們逐步適應告票電子化。至於違例人士若未提交電子聯絡方式，警方則會沿用傳統方式發出實體告票。

警務處交通總部高級警司蔡偉森表示，警方將於明年上半年推行告票電子化。(夏家朗攝)

【15:40】警務處交通總部高級警司蔡偉森表示，為配合政府「香港智慧城市藍圖」計劃，立法會已在2024年6月19日，通過《2023年電子執行交通法例（雜項修訂）條例草案》，容許警務處將來以電子方式，即手機短訊或電子郵件，向違例行車及泊車的駕駛者，發出定額罰款通知書。

蔡偉森指，措施目的利用科技提升交通執法嘅整體效率，同時讓違例人士更清晰、簡易及快捷，處理交通告票嘅相關事宜。當局長遠希望可提供更多資訊，包括告票記錄、繳款狀態等，以培養駕駛者更好的態度，減少交通事故同違例泊車，並紓緩交通擠塞。

警方早前在九龍城打擊交通黑點，發出1619張「牛肉乾」拖11輛車。（警方提供）

根據2023/24財政年度，「牛肉乾」相關收入為12.7億元，連續第三年超過10億元，較疫情前的2017/18及2018/19年度多一倍。

早前立法會文件提到，電子交通執法系統已於2021年6月獲批3.5159億元建立，2022/23年度的經常開支估計為152萬元，並由2026/27年度起逐步增至每年6,246 萬元，主要涵蓋硬件和軟件保養、日常支援服務、通訊網絡和雲端服務等。不過當局亦預料，2024/25年度起，可每年節省2.47億元的開支，包括處理紙本罰款通知書，以及人手輸入檢控資料的後勤文職人員。