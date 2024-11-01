優才計劃綜合計分制改12條是非題　一半答「是」將入閘交政府甄選

今年《施政報告》宣布革新各項輸入人才機制，政府今日（1日）起推出三項優化措施，包括擴大高才通計劃的合資格大學名單、高才通計劃A類申請首個簽證年期由兩年延長至三年、以及優才計劃「綜合計分制」安排。



英國桌球天王奧蘇利雲（Ronnie O'Sullivan）經優才計劃下的「成就計分制」成為香港居民。計劃下的另一「綜合計分制」，政府即日起由以往逐項計分，改為12條是非題。申請人其中6條的答案為「是」，便取得入圍門檻，再交由政府內部甄選委員會決定是否批准來港定居。政府估計更改制度後，審批時間由9個月減至6個月，建議循舊制度申請的申請人改以新系統再申請。



奧蘇利雲。（Getty Images）

勞工及福利局局長孫玉菡表示以往使用計分制，政府內部花費大量人力及時間檢視資料。更改為是非題後，申請人能明確知道自己是否符合最基本的申請要求，如果不符合就「撇撇脫脫知道自己冇機會」。他又說政府甄選委員會內部一定有「分紙」但毋須公開，因為評選準則並非一成不變，會隨社會對各類人才需求而變化，認為要給予政府彈性。

政府今日（1日）起推出三項措施優化高才通計劃及優才計劃。

優才計劃自2023年1月取消配額後，申請數字急升，至今年9月收到13.2萬宗申請，高於計劃2006年推出至2023年的申請總和。入境處去年批出1.2萬宗申請，現時還有約8萬宗未完成處理。

「綜合計分制」改為是非題 中文能力不在要求之列

原有計分制下，就着申請人的年齡、語文能力 、學歷等，不同的答案有相應分數，累加的分數成為政府考慮是否批出居留權的條件。以年齡為例，原有制度下愈年輕的申請人分數愈高，18至39歲可獲30分，40至44歲可獲20分，45-50歲可獲15分，51歲或以上零分。改制之後，申請人只需要回答是否50歲或以下。

語文能力方面，原有制度下中英雙語人士獲20分，懂得中文或英文及一種外國語言獲15分，只懂中文或英文的只得10分。新制度改為兩條相關的是非題，詢問申請人是否懂得兩種語言，以及是否具備良好的英文能力。勞工及福利局副秘書長(人力)關婉儀表示，改動是由於希望吸納不同語言地區的雙語人才，不一定需要懂得中文。

陳茂波與經人才計劃來港的人士，10月26日一起參與美酒佳餚巡禮。（資料圖片／陳茂波Facebook）

學歷門檻升至碩士 增年收入、擁有公司等評核準則

舊有計分制下，擁有學士學歷的申請人能獲10分。新制度門檻提高，申請人需要持有碩士或博士學位。如果是「STEM」相關學科，能再多一分。學位的頒授院校，必須是政府高才通計劃下的「百強大學」名單，現時有198間院校，另外再新增六間專門提供工商管理研究生課程的院校，包括倫敦商學院、巴黎HEC商學院等。

勞工及福利局局長孫玉菡解釋，很多工商管理人才在香港尋找工作機會，但有部分專科商學院不在政府以往參考的院校排名名單之列，導致「一大堆人才被拒諸門外」，如果不包括會令香港有損失。被問到做法是否過份側重商科人才，他認為並不需要那麼多其他特定學科人才 。

另外，以往制度根據申請人的工作年資、是否受聘於跨國企業等評分，現在改為4條是非題。制度亦新增三個評核準則，包括申請人全年收入是否超過100萬港元、是否擁有盈利達500萬元的業務實體，以及是否擁有上市公司。

政府今日（1日）起推出三項措施優化高才通計劃及優才計劃（資料圖片）

步驟一：新「綜合計分制」12條是非題

1. 是否50歲或以下

2. 是否具備兩種語言的良好書寫及口語能力

3. 是否具備良好的英文書寫及口語能力

4. 是否持有由合資格大學頒授的碩士或博士學位

5. 所持有由合資格大學頒授的碩士或博士學位是否與「STEM」學科有關

6. 是否擁有不少於5年工作經驗

7. 是否擁有不少於3年工作經驗，涉及特定領域/產業，包括「創新及科技」、「金融」及「國際貿易」

8. 是否擁有不少於3年的跨國公司/知名企業的工作經驗

9. 是否擁有不少於2年國際工作經驗

10. 在緊接申請前一年，全年收入是否達港幣100萬元或以上

11. 現時是否擁有一家在緊接申請前一年內，盈利達港幣500萬元或以上的業務實體

12. 現時是否擁有一家上市公司



步驟二：額外提交文件

申請人可就其主要事業或學業成就提供進一步資料，包括來港前的職業是否屬於「人才清單」所列專業



步驟三：政府甄選委會員

政府內部設立甄選委員會，由勞工及福利局局長主持，考慮申請人資料後，再向入境處處長提供意見，決定是否批出居留權



孫玉菡：人才需求非一成不變 不公開政府分紙

舊有制度後，申請人提交申請及文件後，政府花費人手及時間核對資料以及相應分數，而申請人亦無法得知自己的得分以及是否符合申請門檻。孫玉菡說只去年1月取消配額後，申請大增，申請人的資歷亦十分參差。

孫玉菡認為改制後更清晰、透明，如果申請人少於六題的答案為「是」，系統會自動篩走，申請人亦能「撇撇脫脫知道自己冇機會」。他強調通過12條是非題評核只是第一步，政府甄選委會員會有主導權，內部一定有「分紙」再評選。他認為需要給予政府彈性，毋須公開「分紙」，因為評分準則會隨時間及社會對人才的需求而改變，不會一成不變。