電子牛肉乾｜擬2025年上半年逐步推電子告票　增轉數快等繳費方法

立法會通過法例容許警方以電子方式發出交通違例事項告票，包括違例泊車定額罰款通知書（俗稱「牛肉乾」），運輸及物流局早前指運輸署會在今年11月18日起向車主、駕駛執照等持有人蒐集電子聯絡方式，以準備明年第一季執法。



警方聯同運輸署今日（1日）交代實施細節，由11月18日起，運輸署在處理各種牌照申請時，向車主、駕駛執照及相關牌照持有人收集已核實的電子聯絡方式。警務處則計劃2025年上半年逐步推行告票電子化，詳情會在實施前公布。



今年9月警方在元朗打擊違泊，共發出逾2,800張定額罰款通知書，包括約800張「電子牛肉乾」。（警方提供）

警方及運輸署表示，正式執法後，警方會於發出告票時，根據該電子聯絡方式，向其發出電子告票。若是流動電話號碼，告票會以電話短訊發出；若是電郵地址，則以電郵發出。電子告票內容將再有足夠資料，容許違例人士根據該短訊或電郵清繳罰款。

警方指，實施初期會「雙軌並行」，即發出電子告票的同時，繼續現場列印告票副本，期間已提供電子聯絡方式的車主或司機，違例時會同時收到電子告票及紙本告票，讓他們適應告票電子化。電子牛肉乾不會減少市民清繳罰款的選項，可以傳統方式繳交，如銀行自動櫃員機、繳費靈、郵遞繳款等。

另外，告票電子化後，警務處會為新電子交通執法系統、專屬網站及手機應用程式最後測試和優化，並加入新的繳費方法，例如轉數快、信用卡及手機電子錢包等。

更新「電子聯絡方式」紀錄三部曲

1.申請前先核實「電子聯絡方式」



2.遞交牌照申請



3.牌照申請獲批後「電子聯絡方式」紀錄才會更新，會自動套用到駕駛執照及名下登記車輛



至於為何不利用易通行已收集數據，警務處交通總部警司聶凱鵾解釋，易通行相關法例只容許資料用作易通行相關服務，今次則用作電子告票，目的有所不同，故須重新收集。

運輸署首席行政主任李威儀則補充，易通行推行時有駕駛者填錯資料導致收錯錢，經過長時間實施後，大部分人已習慣。