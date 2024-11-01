電子牛肉乾｜11.18起續牌須登記聯絡資料 紙本申請預早三月核實
撰文：何瑞芬
出版：更新：
立法會通過法例容許警方以電子方式發出交通違例事項告票，包括違例泊車定額罰款通知書（俗稱「牛肉乾」），運輸及物流局早前指運輸署會在今年11月18日起向車主、駕駛執照等持有人蒐集電子聯絡方式，以準備明年第一季執法。
警方聯同運輸署今日（1日）交代實施細節，由11月18日起，運輸署在處理各種牌照申請時，向車主、駕駛執照及相關牌照持有人收集已核實的電子聯絡方式，網上申請續牌則即時會透過一次性密碼核實；至於紙本申請，則須交表前三個月透過網上平台核實電子聯絡資料，平台將於11月4日推出。警務處計劃2025年上半年逐步推行告票電子化，詳情會在實施前公布。
警方及運輸署表示，正式執法後警方會於發出告票時，根據該電子聯絡方式，向其發出電子告票。若是流動電話號碼，告票會以電話短訊發出；若是電郵地址，則以電郵發出。電子告票內容將再有足夠資料，容許違例人士根據該短訊或電郵清繳罰款。
更新「電子聯絡方式」紀錄三部曲
1.申請前先核實「電子聯絡方式」
2.遞交牌照申請
3.牌照申請獲批後「電子聯絡方式」紀錄才會更新，會自動套用到駕駛執照及名下登記車輛
電子牛肉乾｜條例草案三讀通過 林世雄：通知不包括超連結防詐騙電子牛肉乾｜擬明年第三季告票電子化 警方晤運輸業解發告票安排警東九龍打擊違泊 年初五派1,734張「電子牛肉乾」警東九龍打擊違泊 派1,865張「電子牛肉乾」