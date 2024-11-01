電子續牌11.18起須登記聯絡　紙本要預早三個月內核實　一文教學

立法會通過法例容許警方以電子方式發出交通違例事項告票，包括違例泊車定額罰款通知書（俗稱「牛肉乾」），運輸及物流局早前指運輸署會在今年11月18日起向車主、駕駛執照等持有人蒐集電子聯絡方式，以準備明年第一季執法。警方聯同運輸署今日（1日）交代實施細節，由11月18日起，運輸署在處理各種牌照申請時，向車主、駕駛執照及相關牌照持有人收集已核實的電子聯絡方式，網上申請續牌則即時會透過一次性密碼核實；至於紙本申請，則須交表前三個月內透過網上平台核實電子聯絡資料，平台將於11月4日推出。警務處計劃2025年上半年逐步推行告票電子化，詳情會在實施前公布。



今年9月警方在元朗打擊違泊，共發出逾2,800張定額罰款通知書，包括約800張「電子牛肉乾」。（警方提供）

警方及運輸署表示，正式執法後警方會於發出告票時，根據該電子聯絡方式，向其發出電子告票。若是流動電話號碼，告票會以電話短訊發出；若是電郵地址，則以電郵發出。電子告票內容將再有足夠資料，容許違例人士根據該短訊或電郵清繳罰款。

運輸署提醒，11月18日起新申請駕駛執照和車輛牌照等21項牌照或續牌時，須提供和核實香港流動電話號碼或電郵地址作為電子聯絡方式。做法如下：

網上申請：



經網上遞交牌照申請，申請過程中將提供並以一次性密碼核實電子聯絡方式



紙本申請：



運輸署仍會接受紙本邀交牌照申請，但須於遞交表格前三個月內，經運輸署指定網上平台提供並以一次性密碼核實電子聯絡方式，再在表格填寫同一經核實的電子聯絡方式並遞交，指定網上平台將於11月4日上午10時推出。



更改電子聯絡方式



如電子聯絡方式有所改變，須在72小時內透過「香港政府一站通」的網上服務或遞交TD559表格通知運輸署；



警方明年上半年將開始逐步推行告票電子化。(夏家朗攝)

運輸署稱，經核實的電子聯絡方式需待相關牌照申請獲批後，才會自動更新至其駕駛執照及其名下所有登記車輛的紀錄，若未能提供或核實電子聯絡方式，或提供的電子聯絡方式與核實紀錄不符，申請將未能處理。

更新「電子聯絡方式」紀錄三部曲

1.申請前先核實「電子聯絡方式」



2.遞交牌照申請



3.牌照申請獲批後「電子聯絡方式」紀錄才會更新，會自動套用到駕駛執照及名下登記車輛



運輸署總行政主任周偉表示，11月18日前的登記牌照或續牌不須做電子聯絡方式核實，另因核實「電子聯絡方式」的目的，為確保有效準確聯絡市民，每次核實的記錄有效期為三個月。

他說，「核實電子聯絡方式」的網上平台，只會要求市民輸入身分證明文件號碼、電子聯絡方式、一次性密碼。若有假冒運輸署的網上平台索取其他個人資料，例如銀行、信用卡資料，甚至要求市民繳交牌證費用，必須提防，並向警方舉報可疑網站。另運輸署短訊只會以附有「#」號的「#TDeContact」發送人名稱發出，協助市民識別真偽，不會發出附有超連結的短訊或電郵。

周續稱，車輛牌照最長一年或四個月，預計該年可在12至16個月收集所有車主經核實的電子聯絡方式；至於正式駕駛執照持有人長達10年，歡迎他們用網上服務提供電子聯絡方式，在到期前更新，以享用政府電子化的新服務。

立法會今年6月通過法例容許警方以電子方式發出交通違例事項告票，包括違例泊車定額罰款通知書（俗稱「牛肉乾」）。(警方圖片)

問及是否要等10年才能全面電子化，警務處交通總部警司聶凱鵾則稱鼓勵駕駛者提早提交資料，但不打算強制要求。他稱已宣布2025年上半年推電子告票，推行措施不會取決於有幾多人已登記，當系統會視乎相關人士有沒有登記，而決定發電子還是紙本告票。

他又說，由於車主持有車輛牌照一般須12至16個月一續期，由於現時交通發票有80%均與違例停泊有關，故預計須一年至16個月左右，80%告票都能透過電子告票發放。