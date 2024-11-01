類鼻疽｜兩名居深水埗長者確診　68歲翁住瑞強閣院舍　今年第21宗

衞生防護中心今日（1日）表示，過去一周（10月15日至31日），共錄得兩宗新增感染類鼻疽確診個案，分別是一名有長期病患的74歲女子，居於北河街渭濱樓；以及一名68歲男子，居於深水埗瑞強閣內的院舍。而二人病發後曾入住明愛醫院，其後在10月25日同樣因發燒再次入住明愛醫院。中心正調查個案的感染源頭，而本港今年共錄得21宗類鼻疽個案，已超越去年共錄得的17宗。



確診的74歲女子居住在深水埗北河街。（資料圖片／黃浩謙攝）

74歲婦居北河街渭濱樓 68歲翁居深水埗一間院舍

衞生防護中心公布兩宗類鼻疽確診個案，首宗個案涉及一名有長期病患的74歲女子，居於深水埗北河街渭濱樓。她在10月5日起出現發燒及咳嗽，10月8日至23日入住明愛醫院接受治療，其後於10月25日因發燒及氣促，再次入住明愛醫院。

另一宗個案為有長期病患的68歲男子，居於深水埗瑞強閣一間院舍。他在10月20日起出現發燒及咳嗽，同日入住明愛醫院接受治療，並在10月22日出院，其後他在10月25日因發燒再次入住明愛醫院。

兩病人現時情況穩定 正調查個案感染源頭

衞生防護中心指，兩名病人現時情況穩定，他們的臨床樣本經化驗後，證實對類鼻疽伯克氏菌呈陽性反應。中心正調查個案的感染源頭，流行病學調查仍在進行中，而本港今年共錄得21宗類鼻疽個案，已超越去年共錄得的17宗。

▼2022年10月21日 袁國勇及張竹君到深水埗白田邨地盤調查類鼻疽疫情▼



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市民在颱風和暴雨期間不應接觸泥水和泥土

衞生防護中心提醒，類鼻疽可經受污染的土壤和水，呼籲市民在颱風和暴雨期間，應盡量留在室內，避免前往可能出現水浸的地區，亦不應涉水或接觸泥水和泥土。同時，高風險人士應避免走至雨水渠道附近的道路，以免接觸可能由污水產生的氣溶膠。

衞生防護中心並呼籲，患有糖尿病患者或免疫力弱的人士，如出現病徵，應盡快求醫，以接受適切的醫學診斷和治療。民可參閱中心網站了解類鼻疽的資料（按此）。

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衞生防護中心並指，市民應採取以下措施預防感染︰

• 避免接觸受污染的土壤；

• 進行有機會接觸土壤或泥水的活動時，穿着適當的防護衣物，例如佩戴手套，並穿上水靴，高風險人士可考慮額外佩戴外科口罩；

• 接觸受污染的水或土壤後進行清洗或淋浴；

• 盡快清潔傷口，並以防水敷料覆蓋；

• 接觸土壤和進行園藝活動後，用肥皂和水洗手；

• 注意食物衞生，不要飲用未經煮沸的水；

• 外遊人士可透過戶外水上活動受到感染。避免接觸可能受污染的水源（例如河流、池塘或湖泊）可減低受感染的風險。

